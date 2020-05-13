Простейший «рецепт из детства» повторяет вся Россия

Удачные идеи расходятся по просторам Сети, как горячие пирожки. Такое случилось с простейшим, но очень вкусным "рецептом" из детства, который вспомнила россиянка Ирина Голомаздина (совладелица популярного бренда одежды).

Оказалось, многие россияне готовили такой десерт в детстве и не могли от него оторваться. Девушка поделилась рецептом в своем Instagram, и его очень быстро подхватили сотни пользователей:

"1. Печенье самое обычное, можно шоколадное 2. Сметана (любая) чем больше, тем лучше 3. Сахар (много не добавляйте, печенье и так сладкое) Смешать сметану и сахар, кто хочет может взбить. Выкладывать печенье слоями и смазывать сметаной. Поставить в холодильник на ночь".

@strelkovskaya94

Через некоторое время рецепт прозвали "домашним тирамису" и стали готовить его в различных вариациях (добавляя сгущенку в крем или поливая сиропами).

@kolesnikeli

Вскоре в Сети даже запустили флешмоб на лучшее "советское" тирамису, а ленты заполонили аппетитные фото чудо-тортика, который готовится за 10 минут из самых дешевых ингредиентов.