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Повар раскрыла секретный ингредиент идеальной яичницы 

Стелла Шмель 1 час назад
Популярный в Австралии шеф-повар Мэгги Бир поделилась секретным ингредиентом рецепта, по которому она готовит яичницу-болтунью. Ее слова приводит Perth Now.
Для начала Бир разбивает четыре яйца в емкость и взбивает их венчиком. Вливает туда 1/3 стакана сливок и солит. После этого наступает очередь секретного продукта.
Мэгги использует апельсиновую цедру. Для этого она натирает апельсин на терке и добавляет ее в смесь. Затем тщательно перемешивает получившуюся кашицу и выливает на разогретую сковородку, которую предварительно смазала сливочным маслом.
Во время жарки болтуньи повар постоянно помешивает блюдо лопаткой.
После этого Бир подает яичницу на тосте с маслом, который посыпает перцем.
Ранее "Рамблер" писал, что друг Жигунова заявил, что это жена актера разрушила их брак.
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