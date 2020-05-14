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Россиянам назвали полезные для иммунитета летние продукты с дачи 

Lenta.ru и ещё 8 2 часа назад
Названы полезные для иммунитета летние продукты
Фото: depositphotos.com
Такие продукты, как редис, клубника и свежая зелень, традиционно выращиваемые россиянами на дачах в летний сезон, полезны для укрепления иммунитета. Об этом сообщила главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова, передает агентство «Москва».
По ее словам, в редисе содержатся клетчатка и витамины, способствующие укреплению иммунитета, в зелени — бета-каротин, витамины А, Е, фолаты, витамины группы В и другие полезные вещества, а в клубнике — такой важнейший антиоксидант как витамин C.
«Так же, как и в малине, в ней [клубнике] содержатся салицилаты — вещества, обладающие противовоспалительным действием», — добавила диетолог.
Вместе с тем Стародубова предупредила, что, несмотря на низкую калорийность клубники, злоупотреблять этой ягодой не стоит, поскольку она может вызывать аллергию. «Повысить сопротивляемость организма различным инфекциям поможет правильное, здоровое питание», — подчеркнула она.
Ранее врач-диетолог поликлиники управделами президента Вера Шарошкина заявила, что полезными в условиях эпидемии продуктами являются простокваша, чайный гриб, зелень и печень трески. По словам специалиста, перечисленные продукты помогут организму во время распространения коронавируса.
По последним данным, за сутки в России выявили 9974 новых случая заражения коронавирусом. Новые случаи зафиксированы в 84 регионах страны. Таким образом, общее число случаев заражения достигло 252 245.
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