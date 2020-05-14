Названы полезные для иммунитета летние продукты

Такие продукты, как редис, клубника и свежая зелень, традиционно выращиваемые россиянами на дачах в летний сезон, полезны для укрепления иммунитета. Об этом сообщила главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова, передает агентство «Москва».

По ее словам, в редисе содержатся клетчатка и витамины, способствующие укреплению иммунитета, в зелени — бета-каротин, витамины А, Е, фолаты, витамины группы В и другие полезные вещества, а в клубнике — такой важнейший антиоксидант как витамин C.

«Так же, как и в малине, в ней [клубнике] содержатся салицилаты — вещества, обладающие противовоспалительным действием», — добавила диетолог.

Вместе с тем Стародубова предупредила, что, несмотря на низкую калорийность клубники, злоупотреблять этой ягодой не стоит, поскольку она может вызывать аллергию. «Повысить сопротивляемость организма различным инфекциям поможет правильное, здоровое питание», — подчеркнула она.

Ранее врач-диетолог поликлиники управделами президента Вера Шарошкина заявила, что полезными в условиях эпидемии продуктами являются простокваша, чайный гриб, зелень и печень трески. По словам специалиста, перечисленные продукты помогут организму во время распространения коронавируса.

По последним данным, за сутки в России выявили 9974 новых случая заражения коронавирусом. Новые случаи зафиксированы в 84 регионах страны. Таким образом, общее число случаев заражения достигло 252 245.