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Из чего на самом деле делают пакетированный сок 

Елена Красовская 4 часа назад
Видео рассказывает, как обманывают покупателей производители соков. После объявления режима самоизоляции спрос на соки подрос, и не в последнюю очередь потому, что соки долго хранятся. Правда, такие напитки сложно назвать очень полезными: в отличие от свежевыжатых соков консервированные зачастую состоят из воды, сахара и химических добавок. Как распознать подделку ещё до покупки, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как простейший «рецепт из детства», который на карантине повторяет вся Россия.
Еда , Видео , Здоровье
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