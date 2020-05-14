Из чего на самом деле делают пакетированный сок 

Видео рассказывает, как обманывают покупателей производители соков. После объявления режима самоизоляции спрос на соки подрос, и не в последнюю очередь потому, что соки долго хранятся. Правда, такие напитки сложно назвать очень полезными: в отличие от свежевыжатых соков консервированные зачастую состоят из воды, сахара и химических добавок. Как распознать подделку ещё до покупки, узнайте из ролика.