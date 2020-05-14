Продукты, из которых можно получить витамин D 

Большинство людей получают витамин D благодаря солнцу. Однако из-за того, что в России солнечных дней очень мало, а во многих городах сохраняется режим самоизоляции, необходимо дополнительно принимать витамин D. «Рамблер» рассказывает, в каких продуктах его можно найти.

Рыба и морепродукты

Самыми известными источниками витамина D считаются некоторые виды рыб. К ним относится дикий лосось, в 100 граммах которого содержится 247% от ежедневной нормы употребления полезного вещества. Тем, для кого такая рыба недоступна, могут попробовать сельдь. Даже в 100 граммах маринованной селедки содержится больше суточной нормы витамина D. Из морепродуктов полезным веществом обладают устрицы, но не стоит тратиться на них, если вы не поклонник этого блюда, ведь в двух штуках содержится около 80% нормы витамина.

Грибы

Стоит отметить, что витамин D содержится только в тех грибах, которые выросли в естественной природе, а не теплицах. Синтез вещества происходит в них под воздействием солнца. К сожалению, то, что продается в магазинах, выращивается в теплицах, где ни о каком витамине D речи даже не идет.

Молочная продукция