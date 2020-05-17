Чем белые яйца отличаются от коричневых 

Вы наверняка встречали в магазинах и белые, и коричневые куриные яйца. Однако, упаковка у них всегда одна и та же, поэтому не понятно, в чем же заключается их отличие помимо цвет. "Рамблер" узнал, в чем разница между белыми и коричневыми яйцами.

Многие люди уверены, что коричневые яйца вкуснее, полезнее и качественнее, так как их несут деревенские куры. Однако это не так. Коричневые и белые яйца имеют одинаковое количество полезных веществ. В некоторых случаях скорлупа может показаться жестче, но это зависит от возраста курицы, а не от цвета яиц.

Иногда коричневые яйца стоят дороже, так как они больше по размеру, как и курицы, которые их несут. Для них нужно больше корма, поэтому таким образом производитель пытается возместить затраты на корм.

На самом деле причина, по которой белые яйца отличаются от коричневых очень банальна и проста. Белые яйца несут белые куры, а коричневые и бежевые — птицы такого же цвета. В природе есть куры, которые несут яйца других цветов, например, пятнистые и даже голубые, но такие породы не очень востребованы, поэтому их разводят гораздо реже.