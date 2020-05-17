Что нужно есть во время ПМС 

Во время ПМС некоторые женщины страдают не только от физически неприятных ощущений, но и психологически. Многое в этот период зависит от питательных веществ и витаминов, которые попадают в организм в этот период. "Рамблер" рассказывает, чем нужно питаться, чтобы облегчить неприятные ощущения и предотвратить тягу к вредной еде.

Продукты, богатые железом

При ПМС организм пытается восполнить уровень железа в крови. Если у вас его недостаточно, начнутся неприятные ощущения. Чтобы увеличить количество вещества в организме, выбирайте продукты, богатые железом. Это может быть печень, гречка, гранат или яблоки.

Жирные кислоты

В этот пункт входят все "женские" продукты. Вы наверняка замечали, что при Пес всегда хочется сладкого и вредного. Это связано с тем, что организму не хватает жирных омега кислот. Они содержатся в продуктах с высоким содержанием жира. Отлично подойдет лосось и авокадо. Если вы сидите на диете, верните в свой рацион кисломолочные продукты с невысоким содержанием жира. Например, творог и молоко должны содержать от 1% до 5%, а сметану выбирайте с 10% долей жира. Не исключайте из рациона и масла, в них тоже содержатся полезные жиры.

Чай

Замените кофе на этот напиток, так как кофеин возбуждает нервную систему и усиливает неприятные ощущения. Также откажитесь от сладких газированных напитков. Замените их горячим или охлажденным чаем. Например, мятный снимет мышечное напряжение, чай с ромашкой успокоит, а имбирный с лимоном избавит от тошноты.

Витамины группы В

Продукты с этим полезным веществом помогут справиться с хандрой и перепадами настроения. Доказано, что они смогут нормализовать работу нервной системы, поэтому, если вы страдаете от чрезмерной плаксивости и хандры, выбирайте бобовые, зелень и бананы.