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Роскачество обнаружило в пельменях кишечную палочку 

РИА Новости и ещё 17 2 часа назад
В пельменях семи марок нашли кишечную палочку
Фото: Газета.Ru
Роскачество по итогам повторного тестирования пельменей семи торговых марок обнаружило во всей продукции кишечную палочку, говорится в сообщении организации.
"В прошлом году из семи исследованных торговых марок рейтинг Роскачества был обнулен только у одной из-за обнаруженных в продукте антибиотиков и превышения по количеству микроорганизмов. В этом году ситуация обстоит гораздо хуже — сейчас нарушения были выявлены во всех семи торговых марках, отправленных на переисследование",
— сообщается в пресс-релизе.
Эксперты обнаружили во всех товарах кишечную палочку, а еще в одной — также и сальмонеллу, говорится в сообщении. Кроме того, в ходе тестирования в пельменях двух торговых марок оказалось меньше, чем нужно, белка, то есть выявлено несоответствие заявленной в маркировке информации.
Чтобы обезопасить себя от возможного отравления, при приготовлении пельменей необходимо варить их не менее 10 минут, напоминает Роскачество.
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