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Эксперты рассказали о правильном питании в период самоизоляции 

Мира Маркина 4 часа назад
Эксперты рассказали россиянам о правильном питании в период пандемии COVID-19.
По мнению врача-эндокринолога высшей категории, кандидата медицинских наук Залины Гусовой, одно из самых негативных последствий самоизоляции — накапливающийся стресс. Именно он провоцирует чувство голода и ведет к перееданию.
Чтобы избежать лишних килограммов, Гусова советует принимать пищу часто и дробно. Это подарит чувство насыщения, и организм не будет откладывать дополнительные запасы:
«Должен быть ранний завтрак, обязателен обед, желателен полдник и ужин в семь-восемь вечера. Основой питания должна стать белковая пища — все, что когда-то бегало, прыгало, плавало и летало. Главное — не жирных сортов и без масла на сковородке».
Специалист также рекомендует не забывать об овощах, за исключением картофеля и кукурузы, а также о медленно усваиваемых углеводах. При этом последними не стоит злоупотреблять, поскольку они легко откладываются.
По словам председателя движения "Стройная Россия" Ольги Ванатовой, еду лучше всего готовить дома. Кроме того, следует включить в рацион пищу, богатую ненасыщенными жирами, — такую как орехи и рыба. Помимо этого специалист советует придерживаться режима, завести пищевой дневник и ограничить перекусы:
«Коронавирус заставляет задуматься о лишнем весе как о здоровье, а не о косметическом дефекте».
Большинство диетологов сходятся во мнении, что в период самоизоляции необходимо заниматься спортом, — это поможет не только поддержать форму, но и повысить иммунитет. Заменить тренировки в спортзале и пробежки на свежем воздухе могут домашний фитнес и ходьба.
Напомним, ранее "Рамблер" объяснял, почему вы питаетесь правильно, но все равно не худеете.
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