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Сколько должен стоить хороший чай 

Елена Красовская 8 часов назад
Видео рассказывает о чае, продукте для россиян привычном и любимом. Когда-то в нашей стране ассортимент чая был скудным, но сейчас от разнообразия сортов и брендов разбегаются глаза. Правда, не всегда за красивой упаковкой скрывается качественный ароматный напиток, порой производители за чай выдают пыль и черенки. Как определить, что чай, лежащий на прилавке, действительно качественный и сколько должна стоить хороший чай?
Ранее «Рамблер» рассказывал, что повар раскрыла секретный ингредиент идеальной яичницы.
Еда , Видео
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