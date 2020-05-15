Сколько должен стоить хороший чай 

Видео рассказывает о чае, продукте для россиян привычном и любимом. Когда-то в нашей стране ассортимент чая был скудным, но сейчас от разнообразия сортов и брендов разбегаются глаза. Правда, не всегда за красивой упаковкой скрывается качественный ароматный напиток, порой производители за чай выдают пыль и черенки. Как определить, что чай, лежащий на прилавке, действительно качественный и сколько должна стоить хороший чай?