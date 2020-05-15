"Роскачество" обнаружило кишечную палочку в пельменях семи торговых марок. Об этом сообщают РИА Новости.
Специалисты уточняют, что в 2019 году из семи исследованных торговых марок только в одних пельменях нашли антибиотики и превышения по количеству микроорганизмов:
«В этом году ситуация обстоит гораздо хуже — сейчас нарушения были выявлены во всех семи торговых марках, отправленных на переисследование».
Во всех товарах была обнаружена кишечная палочка, еще в одной из марок сальмонелла.
Вдобавок к этому во время тестирования пельменей двух торговых марок выяснилось, что белка там меньше, чем в заявленной в маркировке информации.
Эксперты "Роскачества" также напомнили: для того, чтобы уберечься от возможного отравления, пельмени следует варить не менее 10 минут.