Какую пользу организму приносят томаты 

Томат — многолетнее травянистое растение, возделывающееся как овощная культура. Помидор содержит много полезных веществ и отличается сильными вкусовыми свойствами. Диетологи ценят помидоры за низкую калорийность и большое количество ликопина, а повара используют овощ как усилитель вкуса. Подробнее о том, какую пользу организму приносит употребление томатов — в материале "Рамблера".
На российских прилавках в основном встречаются сорта "дамские пальчики", "бычье сердце" и "черри". Примечательно, что полезные свойства томатов, согласно изданию Medical News Today, увеличиваются после термической обработки.
Польза помидоров, подтвержденная научными исследованиями:
- Высокое содержание ликопина укрепляет кости, а калий защищает мышцы от повреждений, нормализует кровяное давление и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, фолиевая кислота препятствует возникновению инфаркта миокарда и инсульта.
- Ликопин, помимо всего прочего, уменьшает количество "плохого" холестерина в организме и не позволяет крови сгущаться.
- Регулярное употребление томатов может послужить хорошей профилактикой неврологических заболеваний, болезней Альцгеймера и Паркинсона.
- Содержащиеся в овоще полезные вещества способствуют уменьшению вреда от алкоголя, нанесенного клеткам головного мозга, а также защищают печень, ускоряя процесс восстановления ферментов органа.
- Для глаз, страдающих от постоянной нагрузки из-за компьютера, также полезно употреблять помидоры, которые защищают сенсорный орган от световых повреждений и предотвращают развитие некоторых заболеваний глаз.
- Томаты оказывают поддержку и дыхательным органам человека: овощи способствуют восстановлению легких у бывших курильщиков.
- Кроме того, благодаря употреблению помидоров риск развития рака предстательной железы снижается на 18%. Чтобы овощи оказывали такой эффект мужчинам необходимо есть по 10 томатов в неделю. Еще плоды будут полезны в качестве профилактики увеличения простаты.
- И женщинам стоит обратить внимание на свойства томатов: их сок предотвращает нарушение сердечного ритма и избавляет от повышенного беспокойства после менопаузы.
- Благодаря каратиноидам, защищающим кожу от солнечных ожогов, помидоры снижают риск развития рака кожи на 50%.
- Витамин С в томатах полезен для нормализации выработки коллагена — важного элемента сохранения эластичности кожи.
- Иммунитет тоже скажет вам спасибо за полезные витамины С и Е, повышающие производство лейкоцитов.
- И, конечно же, для предупреждения развития рака, а также для борьбы с метастазами овощи станут отличными союзниками.