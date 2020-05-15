Какую пользу организму приносят томаты 

Томат — многолетнее травянистое растение, возделывающееся как овощная культура. Помидор содержит много полезных веществ и отличается сильными вкусовыми свойствами. Диетологи ценят помидоры за низкую калорийность и большое количество ликопина, а повара используют овощ как усилитель вкуса. Подробнее о том, какую пользу организму приносит употребление томатов — в материале "Рамблера".

На российских прилавках в основном встречаются сорта "дамские пальчики", "бычье сердце" и "черри". Примечательно, что полезные свойства томатов, согласно изданию Medical News Today, увеличиваются после термической обработки.