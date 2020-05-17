Продукты, которые спасут иммунитет во время пандемии 

В период пандемии коронавирусной инфекции стоит задуматься о своем иммунитете. "Рамблер" разбирался, какие продукты помогут его поддержать.

Чеснок — сила

О пользе чеснока для иммунитета русский народ знает давно. Все дело в том, что в его составе есть вещество аллицин. Именно он, стимулирует синтез Т‑лимфоцитов (Т‑киллеров), которые помогают уничтожать чужеродных агентов и вирусов в том числе.

Эксперты считают, что для здорового человека будет достаточно 1-2 зубчиков чеснока в день.

Вспомнить о мясе

В период обострения эпидемии важно, чтобы организм учёл достаточное количество белка, потому как именно он является основным "строителем" клеток и активных веществ организма. Из него строятся и клетки иммунной системы, которые участвуют в детоксикации и иммунных реакциях.

Из белка состоит и гемо­глобин, переносящий кислород ко всем органам и тканям. А причиной иммунных осложнений из-за ряда вирусов зачастую становится гипоксия.

Конечно, главным белковым продуктом является мясо, которым в условиях пандемии пренебрегать не стоит.

Зеленый патруль

Отличный источником антиоксидантов и клетчатки считается зелень. Антиоксиданты защищают клетки иммунной системы от свободных радикалов, в клетчатка питает микрофлору кишечника, которая обеспечивает до 60% иммунной защиты организма.