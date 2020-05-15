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Диетолог рассказала, чем могут быть опасны пельмени 

Аргументы Недели 4 часа назад
Диетолог рассказала, чем могут быть опасны пельмени
Фото: Аргументы Недели
Руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева предупредила, что пельмени могут сильно пошатнуть ваше здоровье.
И дело не только в прибавлении лишних килограммов при чрезмерном увлечении этим блюдом. Если мясо плохо обработано, есть нарушения гигиены на каком-то из этапов производства — можно при употреблении таких пельменей заработать букет заболеваний. При этом "сочетание теста и мяса нельзя назвать здоровой едой, которая легко переваривается и усваивается организмом", — отмечает Ксения Селезнева.
Так диетолог прокомментировала выводы лабораторных исследований пельменей разных производителей, проведенных Роскачеством. В продукции некоторых популярных марок были найдены кишечная палочка и сальмонелла. Полакомились любимым блюдом — ждите диарею, лихорадку и, скорее всего, госпитализацию.
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