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Россиян предупредили о вреде шашлыка 

Lenta.ru 5 часов назад
Россиян предупредили о вреде шашлыка
Фото: Lenta.ru
Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова предупредила россиян о вреде шашлыка. Об этом пишет РИА Новости.
По ее словам, в процессе жарки в мясе копятся канцерогенные вещества. Одним из самых опасных из них является бензапирен: он образуется, когда жир капает с шашлыка на угли, а потом поднимается с дымом и оседает на поверхности мяса. Однако маринады на основе вина, пива или чая могут снизить количество канцерогенов.
Кроме того, специалист напомнила, что свинина и баранина тяжело перевариваются и запрещены людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Для того, чтобы сделать шашлык менее вредным, лучше использовать не готовые угли, а обычные дрова. Кроме того, не следует пользоваться розжигом или средствами с бензином. «Само мясо нужно не жарить, а равномерно запекать», — добавила она.
Для шашлыка лучше всего брать птицу или рыбу, поскольку они легче усваиваются и быстрее готовятся. Красное мясо рекомендуется мариновать, поскольку так оно частично ферментируется, что будет полезнее, добавила врач.
Ранее сообщалось, что в Москве на майских праздниках было выявлено 44 случая жарки шашлыка в неположенных местах. Сотрудники надзорных органов составили 10 протоколов об административных нарушениях и вынесли 21 предостережение о недопустимости нарушений.
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Еда , Елена Смирнова , РИА Новости
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