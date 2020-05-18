Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиян предупредили о мышьяке в креветках 

Lenta.ru и ещё 9 39 минут назад
Россиян предупредили о мышьяке в креветках
Фото: Lenta.ru
Роскачество выявило в фасованных креветках случаи превышения допустимых норм мышьяка. Результаты исследования приводит ТАСС.
Эксперты проверили на качество и безопасность продукцию семи торговых марок: «Бухта изобилия», Fish House, «Каждый день», Agama, Fine Life, «Vici Приорити» и Polar Premium. Все марки изучили на наличие мышьяка, полихлорированных бифенилов (ПХБ), опасных для здоровья микроорганизмов и тяжелых металлов (свинец, ртуть, кадмий), а также антибиотиков.
Допустимая норма мышьяка была превышена в двух марках. В каких именно, не уточняется. При этом в Роскачестве добавили, что содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека.
Также исследователи не обнаружили ни в одной из семи торговых марок превышения содержания тяжелых металлов и радионуклидов (стронция и цезия). Микробиологические показатели тоже оказались в норме. В креветках принимавших участие в исследовании марок нет красителей и консервантов.
Продукция четырех торговых марок изменилась к лучшему с прошлого тестирования Роскачества. Так, «Бухта изобилия» и Agama устранили несоответствие указанной на упаковке массы с фактическим весом товара.
У креветок Fish House оказалось больше влаги, чем разрешено законодательством. Кроме того, содержание белка не соответствует заявленному на упаковке, однако все другие показатели придерживаются норм.
Видео дня. Из чего на самом деле делают пакетированный сок
Последние новости
В Москве умерли еще 77 человек с коронавирусом В Москве умерли еще 77 человек с коронавирусом В России остановился рост распространения коронавируса В России остановился рост распространения коронавируса Путин назвал Россию отдельной цивилизацией Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Женский форум
Еда , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Муцениеце поставила точку с Прилучным
Муцениеце поставила точку с Прилучным
Знаменитости массово остались в носках и купальниках
Знаменитости массово остались в носках и купальниках
«Мама была в полубреду, отец увел ее за собой»
«Мама была в полубреду, отец увел ее за собой»
Что стало с женой Харви Вайнштейна после развода
Что стало с женой Харви Вайнштейна после развода
Видео
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Как отдалить наступление старческого слабоумия
09:45
Как отдалить наступление старческого слабоумия
Здоровье Психология
Сколько должен стоить хороший чай
20:05
Сколько должен стоить хороший чай
Еда
Как победить боль в спине
06:07
Как победить боль в спине
Здоровье
Татьяна Буланова снова слегла
03:07
Татьяна Буланова снова слегла
Звёзды Здоровье
Диетолог назвала продукты, содержащие тяжелые металлы
09:43
Диетолог назвала продукты, содержащие тяжелые металлы
Еда Здоровье
Чем белые яйца отличаются от коричневых
20:00
Чем белые яйца отличаются от коричневых
Еда
Васильев рассказал, что стало с Бабкиной
00:55
Васильев рассказал, что стало с Бабкиной
Звёзды Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение