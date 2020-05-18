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Роскачество нашло в креветках мышьяк 

Диана Товсепова 6 часов назад
Эксперты Роскачества проверили на безопасность и качество продукцию семи торговых марок: «Бухта изобилия», Fish House, «Каждый день», Agama, Fine Life, «Vici Приорити» и Polar Premium.
Все образцыи изучили на наличие полихлорированных бифенилов (ПХБ), мышьяка, опасных для здоровья микроорганизмов, антибиотиков и тяжелых металлов.
"К сожалению, экспертами были выявлены нарушители по безопасности. Так, в развесных креветках из «Ашана» обнаружен мышьяк, превышающих нормы, установленные техническим регламентом Таможенного союза (ТР ТС 021/2011).
Спешим успокоить: сразу после получения результатов исследования Роскачества торговая сеть «Ашан» изъяла продукцию из продажи и направила претензию поставщику…", — говорится в отчете Роскачества.
То, что в морепродуктов содержится мышьяк экспертов не удивило, а последние исследования показали, что "содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека".
Однако еще в двух образцах эксперты нашли превышение нормы мышьяка.
"В составе продукции Polar premium и «Каждый день» был обнаружен мышьяк в количестве, превышающем допустимые концентрации, а в креветках «Каждый день» эксперты выявили еще и следы антибиотика хлорамфеникола (левомицетина)", — сказано в отчете.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как Роскачество проверило средства для мыться посуды.
Женский форум 2
Еда , Видео , Ашан
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