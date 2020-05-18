Когда квашеная капуста становится отравой 

Смотрите видео и узнайте, какие опасности таит покупная квашеная капуста. Это продукт очень полезный, в нём много витаминов, зато калорийность минимальна. Сейчас многие предпочитают не возиться на кухне, заквашивая капусту самостоятельно, а приобрести её в магазине. Но по мнению специалистов, среди готовых магазинных салатов очень часто встречаются некачественные и испорченные. Как не попасть в больницу после трапезы с покупной квашеной капустой, расскажет ролик.