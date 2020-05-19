Знаменитый австралийский повар Роб Никсон раскрыл свой способ приготовления идеального картофеля фри из «Макдоналдс» . На видео с рецептом обратила внимание газета Daily Mail.

По словам Никсона, секрет состоит в том, что картофельные дольки следует обжаривать дважды в течение четырех минут. Повар из австралийского города Перт, штат Западная Австралия, показал, как приготовить картофель фри из «Макдоналдс» в домашних условиях, используя три картофелины, воду, кукурузный сироп, масло канолы и соль.

Для начала повар советует нарезать картофелины на тонкие дольки и оставить их в миске с холодной водой на десять минут. Он пояснил, что таким образом удаляется лишний крахмал. После этого нарезанный картофель следует переложить в емкость с горячей водой, разбавленной столовой ложкой кукурузного сиропа. В этой смеси дольки должны пролежать еще десять минут. Никсон утверждает, что кукурузный сироп придаст картофелю фри легкую сладость, а при обжарке подарит блюду золотистый цвет.

Затем картофельные дольки следует промокнуть полотенцем и на полчаса поместить в холодильник. Тем временем нужно разогреть большое количество масло канолы до кипения. Охлажденные дольки помещаются в масло и обжариваются два раза по четыре минуты.

«Второе обжаривание дарит картофелю фри аутентичный вкус и золотистую корочку», — подчеркивает австралиец.

Когда картофель фри пройдет все стадии приготовления, Никсон рекомендует посыпать готовое блюдо чайной ложкой соли.

Ранее Никсон описал рецепт идеального картофельного пюре. Он утверждает, что самый важный шаг — приготовление молока. Австралиец наливает его в кастрюлю, ставит на сильный огонь и добавляет картофельные очистки. Именно в них, по его мнению, и заключается секрет блюда.