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Названы самые полезные помидоры 

Елена Красовская 7 часов назад
Смотрите видео и узнайте, зависит ли полезность помидоров от цвета и размера. Сейчас на прилавках можно найти томаты цветные, которые различаются ещё и формой. Но все ли они годны для салатов и горячих блюд? Специалисты говорят, что чем насыщеннее цвет томата, тем больше в нём ликопина, вещества, имеющего противораковые свойства, поэтому максимум пользы будет от самых тёмных сортов. Какие ещё секреты есть у помидоров, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» перечислил продукты, которые спасут иммунитет во время пандемии.
Еда , Видео
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