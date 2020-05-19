Названы самые полезные помидоры 

Смотрите видео и узнайте, зависит ли полезность помидоров от цвета и размера. Сейчас на прилавках можно найти томаты цветные, которые различаются ещё и формой. Но все ли они годны для салатов и горячих блюд? Специалисты говорят, что чем насыщеннее цвет томата, тем больше в нём ликопина, вещества, имеющего противораковые свойства, поэтому максимум пользы будет от самых тёмных сортов. Какие ещё секреты есть у помидоров, расскажет ролик.