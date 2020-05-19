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Продукты, от покупки которых стоит отказаться 

Александра Нечаева 1 час назад
Супермаркеты изобилуют разнообразием всевозможной продукции. Но некоторые продовольственные товары с полок снимать точно не стоит. От покупки каких продуктов в магазине стоит отказаться, рассказывает «Рамблер».

Сырные и колбасные нарезки

Свежесть продуктов в вакууме практически невозможно определить. А срок годности на упаковку можно поставить практически любой. Сотрудники многих магазинов этим пользуются, стараясь сбыть залежавшийся товар.

Черные оливки

Возможно вы будете удивлены, но большинство черных оливок, которые продаются в банках, на самом деле те же зеленые, только покрашенные в черный цвет при помощи глюконата железа. Не сказать, что это вещество смертельно опасно, но при регулярном употреблении в пищу может нанести здоровью вред. Поэтому лучше отдавать предпочтение зеленым оливкам, они натуральные.

Орехи

У орехов довольно большой срок хранения, в супермаркетах вряд ли за их «старением» тщательно следят. Между тем, с течением времени в орехах начинает образовываться опасный фермент, который может серьезно навредить здоровью.
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