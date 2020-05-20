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5 продуктов, которые сжигают жир 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
5 продуктов, которые сжигают жир
Фото: Harper’s Bazaar
О жиросжигании, казалось бы, было сказано все и даже больше. Меньше углеводов, больше физической нагрузки, и вот, спустя месяц следования режиму, ваш живот становится более рельефным, а ноги — подтянутыми. Но все не так просто. Помимо подкожно-жировой клетчатки, объем которой отлично сокращается вышеописанным способом, существуют висцеральные жировые отложения.
Они находятся глубоко под мышцами брюшной полости и окружают внутренние органы. Небольшой процент такой жировой ткани нам необходим для нормального функционирования организма, но ее избыток может спровоцировать воспалительные процессы и даже развитие различных хронических заболеваний.
Процент висцерального жира никак не связан с весом и часто наблюдается у людей с низким ИМТ (индекс массы тела). Почему так происходит? Потому что за изменение веса отвечает количество калорий, которое мы потребили и сожгли, а за качество тела — продукты, из которых мы эти калории получили.
А это значит, что при неправильном питании в организме может накапливаться висцеральный жир, не влияя при этом на массу тела.
Все не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Существуют продукты, активные вещества в составе которых способны заметно снизить процент висцеральных жировых отложений. Ниже вы найдете список из 5 продуктов, которые при регулярном употреблении помогут справиться с этой проблемой.

Авокадо

Как ни парадоксально, но с жировыми отложениями специалисты рекомендуют бороться с помощью жиров, а именно полиненасыщенных кислот. Отличный источник такого полезного жира — авокадо. Кроме того, фрукт богат витаминами, антиоксидантами, минералами и приличной порцией клетчатки. Помимо борьбы с висцеральным жиром, авокадо помогает нормализовать работу сердца, контролировать уровень холестерина, выводит излишки натрия для организма, а еще благотворно влияет на состояние кожи и волос.

Орехи

И это снова полезные жиры. Если у вас нет аллергии на орехи, вы можете добавить их буквально к любому блюду. Они богаты растительным белком, омега-3 и -6 кислотами, витамином Е и магнием, недостаток которого — распространенная проблема современного человека.
Несмотря на свою огромную пользу, орехи очень калорийны, поэтому есть их стоит в небольших количествах.

Чечевица

Чечевица — недооцененный суперфуд. Она не содержит глютена, богата растительным белком, клетчаткой, витаминами, минералами, макро— и микроэлементами. Это довольно универсальный, питательный, сытный продукт, который, кроме всего прочего, поможет сократить количество висцеральных жировых отложений.
Так же чечевица очень полезна для здоровья сердца, сосудов и головного мозга.

Цельнозерновые

В стремлении как можно сильнее снизить углеводную нагрузку, многие люди вообще отказываются от употребления зерновых, и очень зря. Цельное зерно — настоящий кладезь витаминов, минералов, клетчатки и растительного белка (гайд по цельзерновым культурам ищите здесь). Эффективность злаков в борьбе с висцеральным жиром была доказана рядом исследований. Кроме того, это очень питательный продукт, который насытит ваш организм всеми необходимыми веществами и надолго избавит от чувства голода.

Лосось

И снова мы возвращаемся к полезным жирам. Лосось не зря давно стал основой рациона многиз адептов здорового питания. Эта рыба богата омега-3 жирными кислотами, белком, минералами и витаминами Е и D. Дефицит последнего напрямую связан с накоплением висцерального жир как у мужчин, так и у женщин. Активные вещества в составе красной рыбы так же оказывают благотворное влияние на работу мозга: улучшают когнитивную функцию, повышают концентрацию и память.
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