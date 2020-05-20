Россиянка нашла мумию мыши в сухпайке ребенка 

В Санкт-Петербурге местная жительница нашла в пакете c крупой, выданной ее ребенку в качестве сухпайка в детском саду, мумию мыши. Снятые женщиной фото публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах полуразложившийся труп мыши лежит в открытом пакете с крупой. По информации издания, семья не сразу обнаружила мумию мыши в пшене и успела употребить часть крупы в пищу.

Online47.ru

Компания-производитель крупы сообщила, что петербурженка обратилась к ним с требованием выплатить компенсацию в размере 450 тысяч рублей. Ей предложили меньшую сумму, но женщина отказалась. После этого в компании заявили, что мышь не могла оказаться в пакете с крупой, поскольку на производстве установлено специальное оборудование, препятствующее попаданию инородных предметов в продукт.

«Крошечный предмет диаметром в пару крупинок пшена, может быть, имеет шанс просочиться, хотя такое происходит крайне редко. Но мышь — это исключено», — сообщили изданию в компании. Производитель крупы обвинил петербурженку в шантаже и обратился в полицию.

Ранее в Карелии малоимущим родителям и родителям детей с инвалидностью выдали пайки из пяти картофелин, двух сосисок и пакета муки. В одном из таких пакетов ползало некое насекомое, которое опубликовавший фото пайка во «ВКонтакте» пользователь назвал жуком. Продуктовые наборы положены российским детям, которые из-за режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавируса, вынуждены были перейти на домашнее обучение.