В TikTok появились десятки видео, на которых блогеры объясняют, почему важно хорошо мыть клубнику. Так, пользовательница lavender…lush показала, что если оставить ягоды в растворе с морской солью, то наружу вылезают обитающие в плодах мельчайшие личинки.

В комментариях к ролику юзеры ужаснулись от вида червяков. Многих шокировал сам факт того, что внутри клубники могут жить подобные существа. Некоторые пользователи соцсети после увиденного передумали и пообещали больше никогда не есть эти ягоды.

Тем не менее, не всем стало противно от такого открытия. Юзеры посчитали, что потребление личинок может укрепить их иммунитет. «Дополнительный белок», — заметил один из них.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, что отравилась по вине матери своего бойфренда. По ее словам, женщина приготовила пирог из ягод, выращенных на ферме. Пару смутил странный запах блюда, но хозяйка заверила, что все в порядке. В результате всех троих госпитализировали.