Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Люди передумали есть клубнику из-за обитающих в ней мельчайших личинок 

Lenta.ru 1 час назад
В TikTok появились десятки видео, на которых блогеры объясняют, почему важно хорошо мыть клубнику. Так, пользовательница lavender…lush показала, что если оставить ягоды в растворе с морской солью, то наружу вылезают обитающие в плодах мельчайшие личинки.
В комментариях к ролику юзеры ужаснулись от вида червяков. Многих шокировал сам факт того, что внутри клубники могут жить подобные существа. Некоторые пользователи соцсети после увиденного передумали и пообещали больше никогда не есть эти ягоды.
Тем не менее, не всем стало противно от такого открытия. Юзеры посчитали, что потребление личинок может укрепить их иммунитет. «Дополнительный белок», — заметил один из них.
Ранее пользовательница Reddit рассказала, что отравилась по вине матери своего бойфренда. По ее словам, женщина приготовила пирог из ягод, выращенных на ферме. Пару смутил странный запах блюда, но хозяйка заверила, что все в порядке. В результате всех троих госпитализировали.
Последние новости
Российским городам предрекли массовый исход жителей Российским городам предрекли массовый исход жителей Названа цель России в эпоху постпандемии Названа цель России в эпоху постпандемии Названы прорывные направления будущего технологического прогресса в России Названы прорывные направления будущего технологического прогресса в России
Женский форум
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вышибла из бизнеса, из дома, из теплой постельки»
«Вышибла из бизнеса, из дома, из теплой постельки»
Исхаков нарушил молчание после известий о разводе
Исхаков нарушил молчание после известий о разводе
Кассирша начала выкладывать пошлые фото и разбогатела
Кассирша начала выкладывать пошлые фото и разбогатела
Мужчина Порошиной признал ее ребенка
Мужчина Порошиной признал ее ребенка
Видео
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Что стало с детьми, которых считали самыми красивыми
10:10
Что стало с детьми, которых считали самыми красивыми
Дети Красота
Российские звезды, родившие от женатых мужчин
03:26
Российские звезды, родившие от женатых мужчин
Дети Звёзды
Звезды, не стесняющиеся дефектов внешности
03:55
Звезды, не стесняющиеся дефектов внешности
Звёзды Красота
Кидающуюся котом Аниту Цой обвинили в живодерстве
01:07
Кидающуюся котом Аниту Цой обвинили в живодерстве
Звёзды
Как привести себя в форму, не отходя от телевизора
03:15
Как привести себя в форму, не отходя от телевизора
Здоровье
Как выглядят дети актеров шоу «Уральские пельмени»
04:46
Как выглядят дети актеров шоу «Уральские пельмени»
Дети Звёзды
Что есть во время карантина вегетарианцам
06:09
Что есть во время карантина вегетарианцам
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение