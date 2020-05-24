Почему фастфуд такой популярный 

Открытие в 1990 году в СССР первого "Макдональдса" стало настоящей сенсацией: на Пушкинской площади выстраивались огромные очереди, а чтобы дождаться возможности отведать фастфуд требовалось отстоять несколько часов. Так в нашей стране начала развиваться известная сеть предприятий быстрого обслуживания, сразу же завоевывавшая известность. Позже на волне популярности возможность построить свой бизнес получили и другие заведения, специализирующиеся на тех же принципах. "Рамблер" рассказывает, в чем популярность фастфуда.

Причины кроются в нескольких факторах, которыми следуют большинство ресторанов быстрого питания. Описаны они в книге американского социолога Джорджа Ритцера "Макдональдизация общества".

Эффективность — первый фактор связан с ускорением ритма жизни и предоставлением оптимальных средств для достижения цели «точно в срок». В данном случае речь идет о том, что "Макдональдс" снабжен инструментами, благодаря которым на каждого клиента уходит минимальное количество времени, что полезно для обеих сторон товарно-денежных отношений. Быстрый путь перехода от состояния голода к сытости лучше всего характеризует слоган рекламной кампании сети фастфуда: «Вот, что я люблю».

— первый фактор связан с ускорением ритма жизни и предоставлением оптимальных средств для достижения цели «точно в срок». В данном случае речь идет о том, что "Макдональдс" снабжен инструментами, благодаря которым на каждого клиента уходит минимальное количество времени, что полезно для обеих сторон товарно-денежных отношений. Быстрый путь перехода от состояния голода к сытости лучше всего характеризует слоган рекламной кампании сети фастфуда: «Вот, что я люблю». Просчитываемость — здесь при подсчете предоставляемых товаров у покупателя возникает ощущение, что он платит вполне адекватную цену за большое количество пищи. Важная часть данного фактора — синонимичность количества качеству. Потребитель производит расчеты прилагаемых усилий, чтобы достичь цели. В плане сети «Макдональдс», которая, по большей части, и рассматривается Ритцером, он желает сытости, в связи с которой и формируется уравнение времени пути, сложенное с денежными затратами в сравнении с теми же затратами только уже на ингредиенты, прибавленные к времени на изготовление еды.

— здесь при подсчете предоставляемых товаров у покупателя возникает ощущение, что он платит вполне адекватную цену за большое количество пищи. Важная часть данного фактора — синонимичность количества качеству. Потребитель производит расчеты прилагаемых усилий, чтобы достичь цели. В плане сети «Макдональдс», которая, по большей части, и рассматривается Ритцером, он желает сытости, в связи с которой и формируется уравнение времени пути, сложенное с денежными затратами в сравнении с теми же затратами только уже на ингредиенты, прибавленные к времени на изготовление еды. Контроль . В плане обратной стороны все четко структурировано: каждый работник этой сети фастфуда знает свои обязанности и основной аспект работы — скорость. Он делает быстро и много.

. В плане обратной стороны все четко структурировано: каждый работник этой сети фастфуда знает свои обязанности и основной аспект работы — скорость. Он делает быстро и много. Предсказуемость. Сеть быстрого питания гарантирует, что предоставляемый товар не будет сильно отличаться от такого же в любом другом "Макдональдсе". Стабильность и прогнозируемость — достаточные аргументы в пользу дальнейшего посещения сети фастфуда, что действительно завлекает людей, и это доказывает успех "Макдональдса". В то же время какое-нибудь заведение теряет своих клиентов из-за различия в обслуживании или в приготовлении блюда в том случае, когда кафе, расположенные в том же городе имеют разных поставщиков продуктов.

Сейчас сеть ресторанов быстрого обслуживания — это в первую очередь имя, бренд, узнаваемый во многих странах. Находясь за рубежом, вы всегда знаете, что подают в заведении, и на какие услуги вы можете рассчитывать.