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Зачем я замораживаю кефир 

Мира Маркина 6 часов назад
В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Я всегда любила экспериментировать с простыми продуктами, которые можно найти в любом супермаркете. Во-первых, чаще всего это бюджетно. Во-вторых, нескучно. Муж постоянно удивляется, как за пять лет нашего брака мне удается каждую неделю изобретать какие-то новые блюда. А секрета никакого и нет! Я просто очень любознательна и люблю готовить.
Что до кефира, то с ним у нас отношения никогда не складывались. Пить я его не могу, не нравится вкус, окрошку ем с квасом. Удивительно, но даже оладьи на кефире мне не нравятся. Поэтому, когда подруга рассказала мне, что напиток этот можно замораживать, я не сильно воодушевилась, — мне-то что? Я его не люблю. Но любопытство взяло вверх.
И что вы думаете? Оказалось, что из замороженного кефира получается нежнейший творожок! Никогда бы не подумала. Но обо всем по порядку.
Берем два пакета жирного кефира и отправляем в морозилку на два часа. Вынимаем кефир из морозилки только после того, как он превратится в некое подобие глыбы льда.
Затем достаем кефир из пакетов и кладем его на ситечко, которое лежит на кастрюле, — в кастрюлю будет стекать оттаявшая вода. Без нашего участия кефир должен растаять. Вот и все!
На вкус он гораздо нежнее обычного покупного творога и, мне кажется, гораздо полезнее. Его можно съесть с ягодами, орехами и медом, добавить в салат или сделать из него сырники. В любом случае результат вас обрадует!
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