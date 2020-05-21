Какие ягоды лучше не покупать в мае

Весна еще не закончилась, а на прилавках российских магазинов уже появились "летние" ягоды и фрукты. Можно ли сейчас есть арбуз, не опасны ли персики или клубника? Советы по выбору майских фруктов и ягод дала радио Sputnik агроном Елизавета Тихонова.

Весна — самое время пополнить свой организм необходимыми витаминами. Особенно это актуально сейчас, когда большинство из нас сидит дома в самоизоляции из-за коронавируса. И здесь нам могут помочь свежие овощи, ягоды и фрукты. Но какие из них принесут пользу, а с какими следует пока подождать? Об этом рассказала в интервью радио Sputnik плодоовощевод, агроном Елизавета Тихонова.

После зимы может быть полезна любая свежая растительная продукция, даже выращенная в искусственных условиях. Но, например, арбузы и дыни сейчас лучше не покупать, советует Елизавета Тихонова.

"Не только потому, что они могут быть выращены с применением стимуляторов и удобрений, но и потому, что совсем уж не сезон для этой культуры. Эффекта хорошего не даст ни арбуз, ни дыня. Если, конечно, они не прибыли из зон, где выращивались в открытом грунте. А если были выращены на гидропонике или в защищенном грунте, то их лучше не использовать", — сказала агроном.

На полках магазинов уже также появилась "ананасная земляника".

"Ее технологично выращивают, чтобы поставить на прилавки, и чтобы она там несколько дней могла простоять. Для этого нужны специальные сорта. То, что поступает на прилавок, должно пролежать какое-то время, должно перенести доставку, для этого используют антибиотики. Такая земляника тоже будет вкусной. В любом случае ее положительные качества пересилят отрицательные", — сказала Елизавета Тихонова.

Что же касается персиков и абрикосов, то тут ситуация совсем другая.

"Бывают очень ранние сорта. Ни персики, ни абрикосы просто так на гидропонике не вырастишь, это выращивание в открытом грунте. Скорее всего, они приезжают откуда-то южнее Узбекистана. Есть их обязательно нужно, но не забывать мыть, потому что все собирается руками. Если есть подозрение, лучше срезать кожицу", — советует Елизавета Тихонова.

Однако максимум пользы принесут зелень или, например, ранняя капуста.

"Зеленные культуры очень полезны. Это все быстро растет. Например, рукола идет под срезку несколько раз — вырастает каждые 2 дня. Салат, июньская капуста. Кроме витаминов, там есть защитные вещества", — рассказала Елизавета Тихонова.

Но главное — все тщательно мыть.