Раскрыт секрет идеальных спагетти 

Австралийский шеф-повар Мэгги Бир рассказала о секретном ингредиенте, который она использует при готовке спагетти болоньезе. Об том пишет издание Daily Mail.

По мнению шеф-повара, спагетти будет вкуснее, если добавить в блюдо куриную печень.

«Знаю, его можно приготовить и без печени, но она добавит в него чуть больше железа, добавит качества, добавит вкус», — рассказала Мэгги Бир.

Рецепт блюда она показала на видео. Повар обжарила на оливковом масле нарезанный лук и два зубчика чеснока. Затем она добавила на сковороду 300 граммов куриной печени и жарила в течение одной-двух минут. После чего сняла лук, чеснок и печень с огня.

Следующим этапом Мэгги Бир обжарила сначала 500 граммов говяжьего, а затем столько же свиного фарша вместе с лавровым листом. После шеф-повар добавила в фарш 200 граммов томатной пасты, чашку красного вина и мясного бульона, чабрец, обжаренный ранее лук и чеснок и оставила на час на небольшом огне. Печень она порекомендовала нарезать и перемешать с петрушкой. Получившийся соус нужно подавать со спагетти.