Сколько мяса в современных сосисках 

Смотрите видео и узнайте всё об одном из самых популярных у россиян товарах — сосисках. Их ценят за удобство и быстроту готовки — достаточно бросить сосиски в кипяток и через несколько минут завтрак или ужин готовы. Но именно сосиски сейчас всё чаще вызывают нарекания покупателей: они развариваются до состояния каши, обладают странным цветом, а вкус оставляет желать лучшего. Какими же должны быть сосиски и есть ли в них мясо?