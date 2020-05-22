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Сколько мяса в современных сосисках 

Елена Красовская 3 часа назад
Смотрите видео и узнайте всё об одном из самых популярных у россиян товарах — сосисках. Их ценят за удобство и быстроту готовки — достаточно бросить сосиски в кипяток и через несколько минут завтрак или ужин готовы. Но именно сосиски сейчас всё чаще вызывают нарекания покупателей: они развариваются до состояния каши, обладают странным цветом, а вкус оставляет желать лучшего. Какими же должны быть сосиски и есть ли в них мясо?
Ранее «Рамблер» рассказывал, что пользователи Сети обнаружили в клубнике личинки.
Еда , Видео , Здоровье
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