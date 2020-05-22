Здоровое питание, чтобы не поддаваться стрессу 

Правильное питание играет огромную роль в нашей жизни: от него зависит наше здоровье и эмоциональное самочувствие. По оценке исследователей, доля вышеупомянутой зависимости достигает 80%. "Рамблер" приводит продукты, которые помогут вам улучшить состояние организма.

Счастья действительно можно достичь, добавив в свой рацион определенные продукты, пользу которых мы иногда недооцениваем.

Авокадо — плоды содержат фолиевую кислоту, триптофан, витамин В6 и незаменимые жирные кислоты, что помогает привести все системы организма в тонус.

Овсянка — продукт, из которого получается не только вкусная каша, богат различными витаминами и полезными аминокислотами.

Орехи — настоящий природный антидепрессант содержит достаточное количество полиненасыщенных жирных кислот и других полезных веществ, стимулирующих активность головного мозга и заряжающих оптимизмом.

Бананы провоцируют выработку "гормона счастья" серотонина. Кроме того, снабжают организм магнием и витамином В6, отвечающими за психическое здоровье.

Индейка — неплохой источник белка и триптофана, из которого получается серотонин. Кусочек мяса поможет успокоить нервную систему и улучшить сон.

Отметим, что серотонин также вырабатывается в кишечнике, что подводит нас к мысли о необходимости соблюдать правильный рацион, содержащий нужные микроэлементы. В качестве дополнения подойдут: квашеная капуста, йогурт, кефир, кимчи, некрахмальные овощи.

Если вы используете какую-либо диету, исключающую жиры, то лучше от нее отказаться, поскольку некоторые полиненасыщенные кислоты, необходимые для хорошего самочувствия, организм не способен вырабатывать самостоятельно. А для поддержки здорового веса рекомендуется употреблять морскую рыбу, орехи, растительное масло, авокадо и жирные молочные продукты. Последними, конечно, увлекаться не надо, но добавить их в свой рацион для восполнения необходимых веществ — хорошая идея.