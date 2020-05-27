Какие продукты нельзя хранить в холодильнике?

С хранением продуктов в холодильнике все не так просто. Некоторые из них хранить в нем категорически нельзя. Какие именно? Об этом подробно рассказал Sina (Китай) , отметив, что неправильное хранение продуктов может не только уменьшить срок годности, но и нанести вред нашему организму.

Все знают, что хранение продуктов в холодильнике может продлить их срок годности. Но не все так просто! Некоторые продукты категорически нельзя хранить в холодильнике.

Неправильное хранение не только сокращает их срок годности, но и может навредить здоровью человека. Сегодня мы поговорим о том, какие продукты не следует держать в холодильнике.

Тропические фрукты

Бананы, личи, питайя, манго, лонган, папайя, рамбутан и другие тропические фрукты плохо переносят низкие температуры. Если положить их в холодильник, то через несколько дней на кожуре появятся впадины и темные пятна. Это признаки обморожения.

Например, бананы при температуре ниже +12 градусов Цельсия будут чернеть и загнивать. Если поместить личи в среду с температурой 0 градусов, на следующий день кожура фрукта почернеет, а мякоть приобретет неприятный запах. Клубника в холодильнике не только теряет свой вкус, но при этом может заплесневеть.

Если все же необходимо хранить тропические фрукты в холодильнике, то их следует поместить в контейнер для овощей и фруктов, где температура более высокая, при этом срок хранения в холодильнике не должен превышать двое суток.

Овощи

Хранение в холодильнике помидоров, огурцов, зеленого перца, зеленых листовых овощей не только разрушает их полезные вещества, но и ускоряет процесс гниения. Кроме того, под действием бактерий могут образовываться токсичные нитриты.

При низких температурах помидоры становятся мягкими и теряют свой вкус. После этого ни о каких витаминах не может идти и речи. Более того, такие овощи могут даже негативно сказаться на здоровье человека.

Рыба

Рыба в холодильнике не должна храниться слишком долго. Температура замерзания в обычных бытовых холодильниках составляет —15 градусов. Даже в самых лучших холодильниках максимальная температура может достигать лишь —20 градусов.

При этом хранение рыбы при температуре ниже —30 градусов приводит к тому, что в ее тканях начинает происходить процесс обезвоживания и другие изменения. Например, если карась долгое время находится в морозилке, то он теряет свой вкус и начинает горчить. Употребление такой рыбы в пищу может нанести вред организму.

Продукты, содержащие крахмал

Паровые булочки, пампушки, хлеб и другие продукты, содержащие крахмал, нельзя класть в холодильник. От этого они теряют свежесть и будут быстро черстветь.

Кроме того, хлеб и печенье не должны храниться вместе, потому что влага, содержащаяся хлебе, будет впитываться в печенье. Так, хлеб будет высыхать, а печенье — становиться мягким.

Низкие температуры холодильника также негативно влияют на картофель, батат и другие корнеплоды с высоким содержанием крахмала. Такая среда запускает распадение крахмала, что значительно снижает срок годности продуктов и негативно сказывается на их вкусе.

Лекарства

Не следует долгое время хранить лекарства в холодильнике вместе с другими продуктами, так как в препараты могут проникать бактерии, которые разрушают их целебные свойства.

Если действительно необходимо сохранить лекарство в течение длительного времени, то лучше поместить его в чистую стеклянную бутылку, плотно закрыть крышкой, а затем поместить в прохладное и хорошо проветриваемое место. Только так можно сохранить его свойства.

Шоколад

Некоторые считают, что, поместив шоколад в холодильник, можно сохранить его вкус и предотвратить таяние. На самом деле, это неправильный подход. Хранение шоколада в холодильнике не только негативно отражается на его вкусе, но и способствует размножению бактерий. Оптимальная температура для хранения шоколада составляет +5-18 градусов.

Если нужно сохранить шоколад в течение длительного времени, то лучше поместить его в пластиковый пакет и поместить в морозильную камеру. При последующем употреблении в пищу не следует сразу же открывать шоколад, сперва нужно дать ему согреться до комнатной температуры.