Популярный шеф-повар из Малайзии Тайсон Джи раскрыл особый и беспоригрышный рецепт рыбы в домашних условиях, который быстро "взорвал" соцсети.

Для приготовления вкусного блюда стоит приобрести окуня, треску, лосось или леща. Сам Джи использовал океанского луциана. Повар даже объяснил, как выбирать хорошую рыбу: у нее должны быть большие и ясные глаза, ярко-красные жабры и не должно быть выраженного неприятного запаха.

Для рецепта потребуется 200 граммов филе рыбы, соль и растительное и сливочное масло.

Повар укладывает на сковороду рыбу кожей вниз и обжаривает на медленном огне до появления золотистой корочки. После Джи переворачивает ее и добавляет кусочек сливочного масло, дожидаясь пока рыба будет полностью прожарена.

Затем повар мелко шинкует сельдерей на мелкие кубики и обжаривает его в масле на маленькой сковороде. Готовую рыбу он выкладывает на блюдо, украшая ее кусочками сельдерея, базиликом, маринованным зеленым луком, жаренным луком-шалот и листьями сельдерея.

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Видео полного процесса приготовления вместе с шеф-поваром появилось на аккаунте @lifestyleasiakl в Instagram.