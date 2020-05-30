Самые опасные, но популярные завтраки 

Любой прием пищи должен быть сбалансированным, но производители продуктов показывают в рекламе не совсем то, что нужно подавать на стол на самом деле. Так, у людей появились определенные стереотипы относительно завтраков и прочно вошли в их жизни. "Рамблер" рассказывает, какие блюда с утра могут быть опасны.

Каша быстрого приготовления с фруктами

Большинство людей уверены, что каша на завтрак будет идеальным вариантом, но это не так. Нужно брать крупу долгой варки, чтобы завтрак был действительно полезным. Не у всех есть на это время, поэтому они просто заливают кипятком кашу из пакетика. Это неправильно, так как в таких кашах содержится много сахара и углеводов. Она не насытит вас на достаточное количество времени до обеда, а также в крови может резко вырасти уровень глюкозы. Такое может сильно навредить поджелудочной железе.

Булочки и кофе

Наверняка многие представляют себе идеальный завтрак с круассаном и кофе. Однако, тут вы проигрываете сразу по двум пунктам. Различные мучные изделия, будь они сладкими или несладкими, делают с организмом то же самое, что происходит после "быстрых каш". Они вредят поджелудочной и не насыщают организм, заставляя его просить больше еды. Кофе также не рекомендуется употреблять в качестве завтрака, так как при пустом желудке напиток повреждает стенки органа и повышает кислотность, что чревато гастритом и язвой.

Хлопья для завтрака и апельсиновый сок

Хлопья и подушечки представляют собой смесь сахара, муки и масла, что не несет никакой полезности для организма. Некоторые диетологи предлагают употреблять такой завтрак на ночь, так как в качестве последнего приема пищи он будет гораздо полезнее. Цитрусовый сок не стоит употреблять на завтрак ни в каком виде, так как он повышает кислотность в желудке. Особенно опасно пить свежевыжатый неразбавленный сок, так как концентрация кислоты там в разы выше.