Почему нельзя есть мясо с картошкой 

Многие привычные нам сочетания продуктов на самом деле несовместимы. Многие не готовы отказаться от любимых блюд, но стоит знать, что может произойти с организмом, если регулярно их употреблять. "Рамблер" рассказывает, почему не сочетается мясо с картошкой.

Существует целый список сочетаемых и несочетаемых продуктов, который формировался на основе веществ, которые в них содержатся. Согласно исследованиям, мясо лучше всего сочетать с некрахмалистыми овощами, и картошка в этот список не входит.

Человеческий желудок в состоянии выдержать смешанное питание, но разные типы продуктов перевариваются в определенных отделах желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что мясо относится к белковым продуктам, а картошка — к углеводным.

Так, по словам диетологов, переваривание белковых продуктов происходит в желудке, а углеводы перерабатываются сразу же, как попадают в ротовую полость. У большинства людей после мяса и картошки может начаться брожение, что вызывает дискомфорт и вздутие живота. Это произойдет из-за того, что углеводы переварятся очень быстро, а мясо будет долго лежать в желудке и перевариваться.

Многие врачи утверждают, что такое блюдо как мясо с картошкой будет сложным приемом пищи для желудочно-коечного тракта человека. Помимо вздутия живота и дискомфорта это может привести к отложению лишнего жира.