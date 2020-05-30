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Почему нельзя есть мясо с картошкой 

Елизавета Назарова 53 минуты назад
Почему нельзя есть мясо с картошкой
Фото: depositphotos.com
Многие привычные нам сочетания продуктов на самом деле несовместимы. Многие не готовы отказаться от любимых блюд, но стоит знать, что может произойти с организмом, если регулярно их употреблять. "Рамблер" рассказывает, почему не сочетается мясо с картошкой.
Существует целый список сочетаемых и несочетаемых продуктов, который формировался на основе веществ, которые в них содержатся. Согласно исследованиям, мясо лучше всего сочетать с некрахмалистыми овощами, и картошка в этот список не входит.
Человеческий желудок в состоянии выдержать смешанное питание, но разные типы продуктов перевариваются в определенных отделах желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что мясо относится к белковым продуктам, а картошка — к углеводным.
Так, по словам диетологов, переваривание белковых продуктов происходит в желудке, а углеводы перерабатываются сразу же, как попадают в ротовую полость. У большинства людей после мяса и картошки может начаться брожение, что вызывает дискомфорт и вздутие живота. Это произойдет из-за того, что углеводы переварятся очень быстро, а мясо будет долго лежать в желудке и перевариваться.
Многие врачи утверждают, что такое блюдо как мясо с картошкой будет сложным приемом пищи для желудочно-коечного тракта человека. Помимо вздутия живота и дискомфорта это может привести к отложению лишнего жира.
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