Популярный российский блогер Руслан Усачев сравнил уровень цен на продукты в 2007 и в 2020 годах. Результатами эксперимента он поделился со зрителями своего Youtube-канала.

С чеком из далекого 2007 года блогер отправился в тот же самый магазин, а потом составил составил таблицу, куда занес все свои покупки. Если точно такой же товар найти не удалось, он выбирал аналогичный продукт.

По расчетам блогера, инфляция в России с 2007 года составила 257%. Если в 2007 году привычная корзина ему обошлась в 3045 рублей, то в 2020 году за примерно тот же набор продуктов ему пришлось выложить 12459,07 рубля.