Что будет, если есть шашлык каждый день 

Многие люди проведут свои отпуска на дачах в кругу семьи, а поездка за город всегда ассоциируется с шашлыками. Мясо на углях любят все, но оно не так безопасно, как кажется. "Рамблер" рассказывает, что будет, если употреблять шашлык каждый день.

Если следовать определенным правилам, можно уменьшить вред мяса на углях до такой степени, что его можно будет есть каждый день. Однако, после модернизации оно может показаться вам уже не таким вкусным.

Канцерогены

Пока что у врачей нет единого мнения об опасности канцерогенов, но некоторые утверждают, что эти вещества могут стать причиной появления злокачественной опухоли. Канцерогены выделяются в тот момент, когда жир от мяса попадает на угли, а испарения оттуда летят на шашлык. Существует мнение, что из-за поедания шашлыка в организм человека может попасть много канцерогенов, что, в свою очередь, может вызвать неизлечимые заболевания.

Маринад

Польза и вред мяса, а также его калорийность, будет сильно зависеть от маринада, который вы любите. Некоторые предлагают вымачивать шашлык в майонезе, сметане, а другие отдают предпочтение газированной воде. Подумайте, в каком случае мясо на углях будет менее вредным? Жирный майонез и сметана только поспособствуют увеличению уровня холестерина в крови. Острые приправы и лимонный сок запрещены для тех, у кого есть проблемы с печенью и желудком. Маринад с кефиром не подойдет людям с гастритом, так как такое сочетание повышает уровень кислотности в желудке и чревато вздутием и метеоризмом.

Блюда к шашлыку

Если вы каждый день будете есть шашлык, многое будет зависеть от вашего остального рациона. Если вы употребляете шашлык на каждый прием пищи, ничего хорошего не случится. В случае, если каждый день вы соблюдаете калорийность и соотношение БЖУ, а на обед жарите шашлык, с вашим организмом не случится ничего страшного. Также стоит помнить, с чем лучше всего есть шашлык. Во-первых, не стоит добавлять к нему кетчуп и майонез. Эти жирные соусы только добавят калорийности в рацион и не будут полезными при ежедневном употреблении. Существует большое количество соусов к мясу, поэтому выбирайте другое. Врачи рекомендуют употреблять вместе с шашлыком свежие зеленые овощи и зелень. От помидоров и картошки лучше отказаться, в сочетании эти продукты будут затормаживать переваривание пищи.

Напитки

Наибольшую опасность представляют собой шашлыки вместе с алкогольными напитками. Врачи категорически запрещают запивать жареное мясо водкой, так как такое сочетание может быть губительным для печени. Сладкие газированные напитки и соки также не подходят для употребления с шашлыком, так как это блюдо повышает кислотность желудка, а сладкая вода только усугубляет положение. Шашлык можно запивать сухим красным вином, но в небольших количествах, а также простой водой.