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Названо самое популярное ночное лакомство у москвичей 

Вечерняя Москва 1 час назад
Названо самое популярное ночное лакомство у москвичей
Фото: Вечерняя Москва
Жители Москвы часто заказывают на ночь сладкое, плотно перекусывают и пьют газировку. А самым популярным ночным лакомством стали пирожные. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса онлайн-доставки продуктов и готовой еды Яндекс. Лавка.
Сотрудника сервиса проанализировали ночные заказы москвичей после запуска круглосуточной доставки продуктов.
Также пользователи ночью часто заказывают бананы и глазированные сырки. Самыми любимыми готовыми блюдами являются котлеты и паста, а из снеков — чипсы и семечки.
Отмечается, что среди ночных напитков по популярности на первом месте находится кола и другая газировка, затем идут вода и энергетики, сообщает РИА Новости.
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