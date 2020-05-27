Названо самое популярное ночное лакомство у москвичей 

Жители Москвы часто заказывают на ночь сладкое, плотно перекусывают и пьют газировку. А самым популярным ночным лакомством стали пирожные. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса онлайн-доставки продуктов и готовой еды Яндекс. Лавка.

Сотрудника сервиса проанализировали ночные заказы москвичей после запуска круглосуточной доставки продуктов.

Также пользователи ночью часто заказывают бананы и глазированные сырки. Самыми любимыми готовыми блюдами являются котлеты и паста, а из снеков — чипсы и семечки.

Отмечается, что среди ночных напитков по популярности на первом месте находится кола и другая газировка, затем идут вода и энергетики, сообщает РИА Новости.