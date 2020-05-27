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Нет лишним калориям: ученые обнаружили, как избегать переедания 

WomanHit.ru 5 часов назад
Ученые обнаружили, как избегать переедания
Фото: WomanHit.ru
Узнайте, как заставить себя выбирать полезные продукты вместо фастфуда.
Вам знакома фраза «все хорошо в меру», которая в применении к питанию означает баланс полезных продуктов и фастуфуда. Обычно диетологи говорят, что «вредная» пища в вашем дневном рационе должна составлять 10—15% суточной калорийности. Это значит, что в день стоит съедать одну полоску шоколада или мороженое, не больше. Но кто может ограничиться этим количеством, когда находится в стрессе из-за карантина? В эти непростые дни бороться за стройность фигуры в разы сложнее, однако у нас есть решение.

Эксперимент с неожиданными результатами

В марте этого года в журнале Clinical Psychological Science была опубликована научная статья «Distanced Self-Talk Enhances Goal Pursuit to Eat Healthier», описывающая любопытный эксперимент. Ученые пригласили 244 добровольца, которым предложили выбрать между фото здоровых и нездоровых продуктов питания на экране компьютера. Некоторым из них дали посмотреть двухминутное видео, рассказывающее о пользе здорового питания. Далее испытуемым сказали обратиться к себе с вопросом, что из продуктов они бы выбрали. Те, кто разговаривал с собой в первом лице, чаще выбирали вредные продукты, тогда как те, кто обращался к себе по имени, были склонны к полезным продуктам.

Выводы ученых

«Результаты показали, что люди, сидящие на диете, извлекли наибольшую выгоду из совмещения разговора с собой и просмотра видео», — пишут авторы исследования.
«Лица, не соблюдающие диету, также делали более здоровый выбор, когда разговаривали с самими собой, независимо от того, были ли они нацелены на достижение цели в области здравоохранения или нет. Эти результаты показывают, что разговор с самим собой в третьем лице может представлять собой стратегию самоконтроля, которая способствует более здоровому питанию».
Так как исследование свежее, для утверждения его научной доказательности стоит подождать перепроверки других ученых — только тогда можно будет утверждать, что это эффективный метод похудения. Пока же вы можете попробовать этот способ в качестве эксперимента — вреда и опасности он не представляет, так почему нет?

Альтернативные методы контроля переедания

При подсчете дневного рациона и заблаговременной подготовке еды на день, у вас не будет соблазна перекусить чем-то сверх. Также можете попробовать заказать услугу ежедневной доставки рациона на сутки — она популярная во всех крупных городах. Держите холодильник полупустым, не покупайте сладости и не заказывайте фастфуд, чтобы точно знать, что вам не на что будет сорваться. Пейте больше воды, чтобы не путать чувство голода и жажды, ходите в магазин на сытый желудок и в обеденное время или утром — так вы не встанете в очереди на кассе, где есть соблазн взять с соседней полки шоколадное яйцо или батончик.
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