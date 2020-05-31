Секрет популярности пивного супа 

Кухни народов мира могут похвастаться различными вкусными блюдами, которые, порой, поражают своей экзотичностью. В этой статье речь идет про пивной суп, который упоминается в рецептах нескольких стран. Назывался он, впрочем, везде по-разному. "Рамблер" раскрывает историю популярности данного блюда.

Пивной суп — традиционное горячее блюдо для немецкой кухни, в которое добавляют: пиво, хлеб, сливки, яйца, соль и сахар. Произошло оно ввиду необходимости сытного приема пищи, заряжавшего европейцев энергией для работы. В этом помогал хлеб или пиво, из которых делали простые и сытные блюда. Обычно пивной суп заряжал людей энергией вплоть до ужина.

студенческого супа (polevka studentu) состоит из: покрошенных двух краюх хлеба, залитых литром пива, щепотки тмина и соли, после варить на малом огне, пока не разойдется хлеб, смешать в отдельной посудине 2 яйца и 2 ст. ложки растительного масла, 2 ст. ложки сахара и стакан сметаны смешать все в кастрюле и довести до слабого кипения. В Чехии есть целое направление пивной кулинарии, в составе которой присутствуют и супы, сделанные из темного и светлого пива, на разных бульонах и щедро заправленные сметаной и яйцами. Креативные рестораторы не удовлетворяются лишь несколькими рецептами, постоянно придумывая что-то новое на данном напитке. Так, есть и луковый суп на светлом пиве, притом овощ обжаривается вместе с измельченным яблоком. Есть и блюдо из дешевых ингредиентов, например, рецепт(polevka studentu) состоит из:

Впрочем, пивной суп с начала XX века приобрел популярность и в России. Блюдо под названием "лимпопо" готовилось из кисло-сладкого хлеба, а вместо воды туда добавляли пиво. Естественно, широкую популярность оно приобрело среди любителей пива.