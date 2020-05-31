Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Секрет популярности пивного супа 

Мария Сергеева 10 часов назад
Секрет популярности пивного супа
Фото: depositphotos.com
Кухни народов мира могут похвастаться различными вкусными блюдами, которые, порой, поражают своей экзотичностью. В этой статье речь идет про пивной суп, который упоминается в рецептах нескольких стран. Назывался он, впрочем, везде по-разному. "Рамблер" раскрывает историю популярности данного блюда.
Пивной суп — традиционное горячее блюдо для немецкой кухни, в которое добавляют: пиво, хлеб, сливки, яйца, соль и сахар. Произошло оно ввиду необходимости сытного приема пищи, заряжавшего европейцев энергией для работы. В этом помогал хлеб или пиво, из которых делали простые и сытные блюда. Обычно пивной суп заряжал людей энергией вплоть до ужина.
В Чехии есть целое направление пивной кулинарии, в составе которой присутствуют и супы, сделанные из темного и светлого пива, на разных бульонах и щедро заправленные сметаной и яйцами. Креативные рестораторы не удовлетворяются лишь несколькими рецептами, постоянно придумывая что-то новое на данном напитке. Так, есть и луковый суп на светлом пиве, притом овощ обжаривается вместе с измельченным яблоком. Есть и блюдо из дешевых ингредиентов, например, рецепт студенческого супа (polevka studentu) состоит из:
  1. покрошенных двух краюх хлеба, залитых литром пива,
  2. щепотки тмина и соли, после варить на малом огне, пока не разойдется хлеб,
  3. смешать в отдельной посудине 2 яйца и 2 ст. ложки растительного масла, 2 ст. ложки сахара и стакан сметаны
  4. смешать все в кастрюле и довести до слабого кипения.
Впрочем, пивной суп с начала XX века приобрел популярность и в России. Блюдо под названием "лимпопо" готовилось из кисло-сладкого хлеба, а вместо воды туда добавляли пиво. Естественно, широкую популярность оно приобрело среди любителей пива.
Видео дня. Вещи, которых не должно быть в квартире у женщины
Женский форум
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка разоблачила идеальные фото звезд
Девушка разоблачила идеальные фото звезд
Почему мужчины «теряют» голову от женской груди
Почему мужчины «теряют» голову от женской груди
Рэпер Элджей показал себя без линз и грилзов
Рэпер Элджей показал себя без линз и грилзов
В соцсетях разоблачили идеальные фото звезд
В соцсетях разоблачили идеальные фото звезд
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Необычные влюбленные, которым нет дела до окружающих
10:22
Необычные влюбленные, которым нет дела до окружающих
Любовь
Самые громкие карантинные скандалы шоубиза России
09:36
Самые громкие карантинные скандалы шоубиза России
Звёзды
Названо самое полезное молоко
06:11
Названо самое полезное молоко
Еда Здоровье
6 типов подруг, от которых надо срочно избавиться
02:38
6 типов подруг, от которых надо срочно избавиться
Психология
Раскрыта смертельная опасность COVID-19 для детей
00:22
Раскрыта смертельная опасность COVID-19 для детей
Дети
Пригожину отправили гуманитарную помощь
02:29
Пригожину отправили гуманитарную помощь
Звёзды Другое
Какая тушенка лучше: по ГОСТу или по ТУ
20:07
Какая тушенка лучше: по ГОСТу или по ТУ
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение