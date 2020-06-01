12 продуктов, которые подделывают китайцы

Китай славится многими вещами, в том числе количеством производимых подделок. От одежды и сумок известных брендов до электроники — в Китае есть все. Но некоторые «дельцы» пошли дальше и научились подделывать продукты питания.

Пластиковый рис

На первый взгляд, рис невозможно да и бессмысленно подделывать, но изощренные китайцы смогли это сделать. Поддельный китайский рис называют пластиковым. Его делают из сладкого картофеля и синтетической смолы, и он очень похож на настоящий рис, но несъедобен.

Искусственный рис продается на китайских рынках в городе Тайюань в провинции Шэньси. Этот рис остается твердым как камень после того, как его приготовят. Пластиковый рис нельзя употреблять в пищу — это все равно что пообедать полиэтиленовым пакетом.

Помимо производства искусственного риса, нечестные китайские продавцы добавляют ароматизаторы в обычный рис и продают его под видом более дорогого риса «Учан». Ежегодно производится только 800 тысяч тонн риса «Учан», а продается около 10 миллионов тонн. Другими словами, 9 миллионов тонн риса — подделка.

Баранина из крысы

Недобросовестные продавцы приноровились добавлять химикаты в мясо крыс, норок и лисиц и продавать его под видом баранины. Схема была настолько популярна и успешна, что полиция всего за три месяца арестовала 900 человек и изъяла 20 тысяч тонн фальшивой баранины.

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Вэй, один из продавцов такого мяса, получил выручку в размере около 10 миллионов юаней. Он обрабатывал мясо лисиц, крыс и норок нитратами, желатином и кармином, прежде чем продавать его на рынке ничего не подозревающим покупателям.

Китайская полиция опубликовала на крупнейшем сайте микробиологов инструкцию, как отличить настоящую баранину от поддельной. На первый взгляд различия трудно заметить. Белые и красные части баранины не отделяются друг от друга после того, как мясо разморозят или отварят, а у поддельного мяса — отделяются.

Тофу из химикатов

Тофу, или соевый творог — это сыр, приготовленный из смеси соевого молока и коагулянта.

Власти Китая недавно закрыли два завода в городе Ухань (провинция Хэбей) за продажу поддельного тофу, который производили путем соединения различных химикатов.

Один из рабочих признался, что они смешивали соевый белок с мукой, глутаматом натрия, красителем и льдом, после чего упаковывали так, чтобы продукт не просто максимально соответствовал настоящему, но и внешне напоминал популярный бренд Qianye.

Фальшивый тофу повсеместно продавался на китайских рынках. Так как подделка стоила дешево, вскоре она затмила оригинальный бренд. Компания Deanfa Food Company заметила падение продаж и забила тревогу. После того как производителей фальшивки поймали, выяснилось, что они наносили на упаковку оригинальный лазерный код, используя оборудование стоимостью 1,2 миллиона долларов.

Использование соевого белка — не самый подлый поступок, и не все преступные схемы так невинны. Другие мошенники, производившие поддельный тофу, добавляли в него ронгалит и вызывающий рак промышленный отбеливатель. Химикат отбеливал тофу и делал его консистенцию плотнее. Всего было реализовано около ста тонн этого отравленного продукта.

Во время рейда на завод по производству поддельного тофу полиция нашла остатки товара и грязное оборудование, на котором его производили.

Формальдегид и утиная кровь

Тофу с утиной кровью в Китае считается деликатесом. Кровь нагревают до тех пор, пока она не загустеет, затем разрезают ее на кубики и продают. Это уже странно, но дальше — больше. Продавцы смешивали опасные для здоровья ингредиенты, такие как формальдегид, с более дешевой свиной или коровьей кровью, а затем продавали эту смесь как утиную кровь.

Китайские власти вывели на чистую воду преступников, которые подделывали утиную кровь. Ими оказались супруги из провинции Цзянсу. Для приготовления деликатеса они использовали куриную кровь, смешанную с несъедобной краской и материалами, которые используются в типографской промышленности.

Полиция конфисковала у мошенников тонну поддельной утиной крови. Использование фальшивой утиной крови для тофу настолько распространено в Китае, что люди научились отличать подделку от натурального продукта по внешнему виду и запаху.

Поддельный мед

Есть два типа поддельного меда: это разбавленный натуральный мед с сахарным, свекольным или рисовым сиропом, и мед, который еще больше похож на настоящий, чем сам натуральный мед. Он сделан из смеси воды, сахара, квасцов и красителя.

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Производство килограмма поддельного меда стоит всего 10 юаней при цене реализации 60 юаней. 70% продаваемого меда в китайской провинции Цзинань — подделка. Как обычно, китайские газеты пишут о том, как отличить натуральный мед от подделки.

Полиция обыскала несколько подпольных производителей и изъяла у них 38 ведер меда. Китай — крупнейший мировой экспортер меда. Исследование показало, что 10% проданного во Францию меда — подделка. И скорее всего, его привезли из Восточной Европы или Китая. Таможенная служба США поймала контрабандистов, которые пытались провезти партию фальшивого меда в США из Китая через Австралию.

Грязная бутилированная вода

Недавно полиция раскрыла преступную деятельность аферистов, которые наполняли пластиковые бутылки водопроводной водой и запечатывали их на профессиональном оборудовании. На бутылки наклеивали этикетки популярных брендов и знаки качества.

В ходе лабораторных исследований в воде, упакованной в кустарных условиях, обнаружили кишечную палочку и вредный грибок. Ежегодно в Китае продается 100 миллионов подпольно изготовленных бутылок с водой на сумму 120 миллионов долларов. Для сравнения, в Пекине ежегодно производится 200 миллионов бутылок (подлинных и поддельных).

Афера с бутилированной водой не нова и продолжается с 2002 года. Себестоимость одной бутылки такой воды — три юаня, а продают ее за десять юаней. Производство качественной бутилированной воды обходится в шесть юаней.

Гнилая рисовая лапша

Поддельную китайскую рисовую лапшу делали из гнилых, черствых и заплесневелых зерен, которые обычно используют в качестве корма для животных. Для получения конечного продукта испорченное сырье смешивают с канцерогенными добавками, такими как диоксид серы. Около полусотни заводов работали по такой схеме в городе Дунгуань. Ежедневно ни производили 50 тонн контрафактной рисовой лапши.

Проверка других 35-ти заводов показала, что 30 из них производили некачественную рисовую лапшу. На заводах отбеливали испорченный рис и смешивали его с добавками, чтобы получить втрое больше продукта.

Наряду с использованием несвежего риса некоторые производители добавляют в тесто муку, крахмал и кукурузный порошок. У такой лапши очень низкое содержание белка — всего 1% по сравнению с 7% у чистой рисовой лапши и 4,5% у смешанной рисовой лапши. У свиней, которых кормили поддельной рисовой лапшой, впоследствии наблюдались слабость в конечностях и другие проблемы со здоровьем.

Отравленная кленбутеролом свинина

Кленбутерол или «порошок постного мяса» — это добавка к корму для животных. Он сжигает жир у животных, а у человека может вызвать тошноту, проблемы с сердцем, потливость и головокружение. Его использование в кормах для животных началось в 1980-х годах, а в 2002 году вещество запретили из-за его опасности для здоровья.

Однако некоторые мясоперерабатывающие компании все еще дают его свиньям. На этом поймали крупнейшего игрока мясного рынка Китая Henan Shuanghui. Компания опубликовала официальное извинение за свой поступок и отозвала 2000 тонн свинины с рынка. Двадцать четыре работника компании были уволены или отстранены от работы.

В попытке свести к минимуму убытки компании, она приостановила продажу акций, чтобы скандал не повлиял на их цену. Китайская мясная ассоциация пыталась замять инцидент, чтобы не навредить всему мясному рынку страны. С 1998-го по 2007 год в Китае было зафиксировано 18 случаев использования кленбутерола при производстве мяса, в результате один из потребителей продукции умер и 1700 человек получили отравления.

Подделка вина

Поддельные и контрафактные вина — серьезная проблема для Китая. Центральное китайское телевидение сообщило, что половина всего вина, которое продается в Китае — подделка. По словам виноделов, 90% премиальных вин, поступающих в продажу в стране — фальсификат. Для противодействия продажам поддельного вина в провинции Гуандун создали центр по определению подлинности алкогольных напитков.

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Виноделы объединились с правительством и выпустили приложение для отслеживания винных бутылок и коробок для того, чтобы определять их подлинность.

При изготовлении фальшивок, как правило, используют оригинальное название, этикетку и дизайн дорогих винных бутылок, но немого меняют логотип и название. Другие аферисты используют пустые бутылки от дорогих вин, наполняя их дешевым вином.

Крупные отели и аукционные дома уничтожают пустые бутылки, чтобы их нельзя было повторно использовать. Во время рейда на преступную группу, которая занималась подделкой вина в Китае, полиция нашла 40 тысяч бутылок фальсифицированного вина на сумму 32 миллиона долларов. Группа занималась разливом дешевого вина в бутылки дорогих винных брендов.

В 2012 году полиция раскрыла 350 эпизодов подделки вина в Шанхае. Общая сумма изъятых подделок составила 1,6 миллиона долларов.

Волосатые крабы

Волосатые крабы с озера Янчэн — самые дорогие крабы в Китае. Неудивительно, что продавцы пытаются выдать за них обычных крабов. Для этого некоторые из них берут воду из озера Янчэн и вымачивают в ней обычных крабов за несколько часов до продажи. Другие продавцы используют для этого химические вещества.

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Ежегодно продается 100 тысяч тонн волосатых крабов, но только 3 тысячи из них — настоящие. Для борьбы с аферистами Ассоциация крабового бизнеса потребовала, чтобы каждого волосатого краба из озера Янчэн маркировали пластиковым кольцом с уникальным цифровым кодом.

Этот план вскоре провалился, когда лицензированные продавцы волосатых крабов Янчэн продали базу цифровых кодов аферистам.

Фальшивые яйца

Фальшивые куриные яйца появились на рынках несколько лет назад. Они так похожи на настоящие, что покупатели по внешнему виду не могут их различить. Фальшивые яйца стоят в два раза дешевле натуральных.

Внутри у поддельных яиц тоже есть белок и желток. Сделаны они из желатина, бензойной кислоты, квасцов, хлорида кальция, парафина и других веществ.

В интернете до сих пор встречаются трехдневные курсы по изготовлению таких яиц, и продают эти курсы за 150−200 долларов. По вкусу фальшивые яйца похожи на настоящие, особенно если приготовить из них яичницу. Однако при жарке на поверхности белка появится много пузырьков, что должно насторожить потребителя.

Врачи предупреждают: употребление в пищу таких яиц вызывает серьезные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. А по мнению некоторых ученых, длительное питание искусственными яйцами может спровоцировать деменцию.

Картонные булочки

Булочки научились делать из картона, смешанного с химическими компонентами, которые придают им вкус свинины. В одной телевизионной передаче рассказывали о продавце, который готовил булочки баоцзы из картона. Сначала он смешивал картон с каустической содой, которую используют для производства мыла и бумаги, а затем добавлял в бумажное тесто приправы и свинину.

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Это вирусное видео с невероятной скоростью распространили даже несколько международных СМИ. Правительство Китая позже заявило, что иностранные СМИ восприняли новость слишком серьезно и что поддельные булочки на самом деле — обман. Репортера, снявшего этот ролик, арестовали. Правительство заявило, что он хотел таким образом повысить рейтинг канала.