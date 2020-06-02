Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Блогер показал мгновенный способ почистить яйцо и обрел популярность 

Lenta.ru 2 часа назад
Пользователь TikTok Зак Крин (Zach Crean) опубликовал видео, в котором показал секрет чистки яиц. Ролик, в котором он демонстрирует, как мгновенно избавить яйцо от скорлупы, набрал почти миллион просмотров и принес Крину известность.
По словам блогера, необходимо взять сваренное яйцо и сделать сперва маленькую дырку с острого конца и дырку чуть больше с противоположной стороны. Затем нужно с силой дунуть с тупой стороны, после чего яйцо будет полностью очищено от скорлупы. В подписи к видео молодой человек добавил, что этот способ подходит только в том случае, если человек собирается есть яйцо самостоятельно. В ответ на обвинения в том, что продукт будет покрыт его микробами и станет переносчиком коронавируса, блогер рекомендовал не «выдувать» яйца, которые планируется подавать другим людям.
Крин опубликовал видео еще в апреле, но вирусную популярность оно обрело позже. В конце мая на него обратили внимание крупные СМИ, такие как Fox, Sun и другие издания и телеканалы.
Ранее другая пользовательница TikTok продемонстрировала оригинальный способ выдавливать лимонный сок. Ее методика позволяет избежать не только беспорядка на кухне, но и попадания в жидкость косточек.
Последние новости
В Москве умер 71 человек с коронавирусом В Москве умер 71 человек с коронавирусом Раскрыто влияние коронавируса на доброту россиян Раскрыто влияние коронавируса на доброту россиян Российским учителям предсказали рост доходов из-за коронавируса Российским учителям предсказали рост доходов из-за коронавируса
Женский форум
Еда , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«То в чулочках, то в тонюсенькой сорочке»
«То в чулочках, то в тонюсенькой сорочке»
Девушка разоблачила идеальные фото звезд
Девушка разоблачила идеальные фото звезд
Сенчукова и Рыбин уволили прислугу в своем доме
Сенчукова и Рыбин уволили прислугу в своем доме
Бондарчук рассказала, как свела мужа с новой женой
Бондарчук рассказала, как свела мужа с новой женой
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Елена Воробей сообщила, что больна
00:26
Елена Воробей сообщила, что больна
Звёзды Здоровье
Сын Елены Яковлевой сделал признание
02:46
Сын Елены Яковлевой сделал признание
Звёзды Дети
Самые странные маски для защиты от коронавируса
10:37
Самые странные маски для защиты от коронавируса
Здоровье Мода
Как живет немка, родившая в 65 лет четверняшек
04:49
Как живет немка, родившая в 65 лет четверняшек
Дети Здоровье
Что на самом деле помогает победить целюлит
05:58
Что на самом деле помогает победить целюлит
Красота
Как выглядели наши звезды в детстве
11:56
Как выглядели наши звезды в детстве
Звёзды
Россияне стремительно толстеют на удаленке
03:25
Россияне стремительно толстеют на удаленке
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение