Как отличить натуральные продукты от подделки 

В разнообразии вариантов различной продукции можно легко запутаться. Тем более сложно порой бывает в этом многообразии отличить натуральный продукт от подделки. Однако, сделать это все же возможно. О том, каким образом проверить, настоящий ли продукт вы купили или его «заменитель», рассказывает «Рамблер».

Масло

Для начала усвойте простую истину: покупать стоит продукт только жирностью 82%. Маргарин или спред легко «опознать», развернув упаковку купленного куска и оставив его на некоторое время в таком виде на столе. Если через несколько минут на поверхности продукта выступят капельки воды, перед вами маргарин.

Колбасы и сосиски

Эти продукты славятся тем, что в них добавляют большое количество заменителей и добавок. Чаще всего их используют, чтобы удержать в продукте влагу, а покупатель в таком случае платит, по сути, за воду. Проверить, много ли в колбасе жидкости можно, просто надавив на нее посильнее пальцем. Если на срезе выступит жидкость, продукт накачан водой. Кроме того, колбаса и сосиски не бывают яркого цвета, выбирайте продукты розовато-серых оттенков.

Сыр

Как и в случае с колбасой, первое, на что стоит обращать внимание при выборе сыра, это его цвет. Ярко-желтых и ярко-оранжевых сыров, как правило, не бывает. Помимо красителей при производстве заменителей сыра часто используют крахмал. Натуральность продукта в таком случае проверить довольно просто: достаточно капнуть на отрезанный ломтик йод — фальшивка от него посинеет.