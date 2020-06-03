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Россиянам рассказали о токсичности овощей и фруктов 

Lenta.ru и ещё 3 28 минут назад
Россиянам рассказали о токсичности овощей и фруктов
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Эксперты Роскачества рассказали россиянам о токсичных веществах, содержащихся в овощах и фруктах. Об этом говорится в исследовании организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
По словам специалистов, токсины необходимы растениям для того, чтобы они успели достичь спелости до того, как их начнут поедать насекомые и паразиты. Например, в картофеле с зеленоватой кожурой содержится солонин, который в большом количестве может вызвать сильное отравление, рвоту и даже галлюцинации. В перезревших грибах образовываются токсичные вещества, продукты разложения белков, которые могут провоцировать отравление, предупреждают эксперты.
Как пояснили в Роскачестве, из-за цианида ядовитыми являются косточки вишни.
«Если вы проглотите несколько косточек, ничего не случится. Организм способен справляться с некоторым количеством цианида, но в большом количестве это может быть опасно»,
— сказали в организации. Помимо этого также в большом количестве ядовиты семена яблок и абрикос.
Токсичными в разной степени оказались редька (содержит гликозид), мускатный орех (содержит психоактивное вещество миристицин), зеленые помидоры (имеет в составе соланин), фасоль (содержит фитогемаглютинин) и бузина (синильная кислота). Последнюю можно есть только в полностью созревшем виде, иначе существует угроза серьезного отравления.
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