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В Роскачестве предупредили россиян о токсичности овощей и фруктов 

Мира Маркина 3 часа назад
Специалисты Роскачества рассказали россиянам о токсичных веществах, которые содержатся в овощах и фруктах.
Эксперты подчеркнули, что токсины необходимы растениям для того, чтобы они успели достичь спелости до того, как их начнут поедать насекомые и паразиты. Так, в картофеле с зеленоватой кожурой содержится солонин, который в большом количестве может спровоцировать сильное отравление, рвоту и даже галлюцинации.
А в перезревших грибах, к примеру, образовываются токсичные вещества, продукты разложения белков, которые также могут привести к отравлению.
Кроме того, из-за цианида ядовитыми являются косточки вишни:
«Если вы проглотите несколько косточек, ничего не случится. Организм способен справляться с некоторым количеством цианида, но в большом количестве это может быть опасно»,
— пояснили эксперты.
Помимо этого, в большом количестве также опасны семена яблок и абрикосов.
В разной степени токсичными также оказались редька, мускатный орех, зеленые помидоры, фасоль и бузина. Последнюю можно употреблять лишь в полностью созревшем виде, иначе существует риск серьезного отравления.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Роскачество нашло мышьяк в креветках.
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