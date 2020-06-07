Как правильно выбрать шпроты 

Шпроты были незаменимым атрибутом любого праздничного стола в Советском Союзе: бутерброды с яйцом, помидорами, майонезом. Россияне продолжают любить их и сейчас и обязательно хранят где-нибудь в шкафу одну-две баночки консервов. "Рамблер" рассказывает, как правильно выбирать шпроты в магазине.

Первое, на что нужно в первую очередь обратить внимание, — это срок годности. Шпроты могут храниться максимум 24 месяца. Нужно также посмотреть, из чего сделаны сделаны консервы. Рыба в них должны быть свежая, а не замороженная. Если консервы изготовлены там же, где была выловлена рыба, вероятность, что она свежая больше. Идеальный состав — самый простой: рыба, соль и масло. В шпротах не должно быть консервантов.

Перед покупкой стоит проверить сохранность банки: она не должна быть вздута и повреждена. Лучше, если крышка будет прозрачная. Так можно увидеть, как уложены шпроты. Это тоже говорит об их качестве. Рыба должна лежать горизонтальными рядами плотно друг к другу, а не плавать в масле. Однако отечественные производители не делают шпроты с прозрачной крышкой.

Оценить качество консервов можно с помощью еще одного метода: нужно несколько раз перевернуть банку. В ней не должно ничего булькать и болтаться.