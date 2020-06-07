Что можно сделать с испорченными продуктами 

Мамы и бабушки учили нас, что выбрасывать продукты — плохо. Но что делать с едой, внешний вид которой оставляет желать лучшего? "Рамблер" рассказывает, как можно безопасно для здоровья использовать продукты, у которых уже истек срок годности.

Молоко

Пить скисшее молоко или добавлять его в кофе не стоит, однако можно не торопиться его выбрасывать. Самый простой и проверенный временем способ спасти продукт — приготовить из него какой-нибудь десерт. Например, блины или оладьи.

Хлеб

Засохший хлеб может стать отличной панировкой для блюд. Для этого нужно натереть его и убрать в банку на хранение. В хлебных крошках можно обжаривать котлеты или даже сырники. Еще сухой хлеб можно поставить ненадолго в микроволновую печь или духовку. После этого он станет гораздо мягче. А, вот, заплесневелый хлеб есть не стоит.

Бананы

Бананам, цвет которых уже полностью близок к черному, тоже можно найти применение на кухне. Из переспелых и подгнивших плодов можно приготовить кекс, печенье или оладьи. Считается, что именно такие бананы дают выпечке насыщенный вкус и аромат.

Помидоры

Не стоит списывать со счетов и подпортившиеся помидоры. Если томаты уже стали мягкими и лопнули, можно приготовить из них соус. Для этого нужно пропустить помидоры через мясорубку и поместить в сотейник. Добавить к смеси соль, перец и довести до кипения, после чего тушить на медленном огне в течение часа, регулярно помешивая.