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Что можно сделать с испорченными продуктами 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Что можно сделать с испорченными продуктами
Фото: depositphotos.com
Мамы и бабушки учили нас, что выбрасывать продукты — плохо. Но что делать с едой, внешний вид которой оставляет желать лучшего? "Рамблер" рассказывает, как можно безопасно для здоровья использовать продукты, у которых уже истек срок годности.

Молоко

Пить скисшее молоко или добавлять его в кофе не стоит, однако можно не торопиться его выбрасывать. Самый простой и проверенный временем способ спасти продукт — приготовить из него какой-нибудь десерт. Например, блины или оладьи.

Хлеб

Засохший хлеб может стать отличной панировкой для блюд. Для этого нужно натереть его и убрать в банку на хранение. В хлебных крошках можно обжаривать котлеты или даже сырники. Еще сухой хлеб можно поставить ненадолго в микроволновую печь или духовку. После этого он станет гораздо мягче. А, вот, заплесневелый хлеб есть не стоит.

Бананы

Бананам, цвет которых уже полностью близок к черному, тоже можно найти применение на кухне. Из переспелых и подгнивших плодов можно приготовить кекс, печенье или оладьи. Считается, что именно такие бананы дают выпечке насыщенный вкус и аромат.

Помидоры

Не стоит списывать со счетов и подпортившиеся помидоры. Если томаты уже стали мягкими и лопнули, можно приготовить из них соус. Для этого нужно пропустить помидоры через мясорубку и поместить в сотейник. Добавить к смеси соль, перец и довести до кипения, после чего тушить на медленном огне в течение часа, регулярно помешивая.
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