Назван самый опасный суп

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Диетолог Ирина Торопыгина назвала наиболее опасный суп для людей, страдающих от проблем с давлением, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней желудка и ожирения.

«Вредным» супом оказалась солянка.

«Из-за большого количества насыщенных жиров солянка не полезна любым людям, особенно — с сердечно-сосудистой патологией, нарушением холестеринового обмена», — рассказала Торопыгина.

Врач отметила, что присутствие в солянке каперсов и лимона делает ее вредной для людей с язвой желудка, гастритом, заболеваниями поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки.