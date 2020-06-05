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Назван наиболее опасный суп для сердечников и гипертоников 

Аргументы Недели и ещё 6 3 часа назад
Назван самый опасный суп
Фото: Аргументы Недели
Диетолог Ирина Торопыгина назвала наиболее опасный суп для людей, страдающих от проблем с давлением, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней желудка и ожирения.
«Вредным» супом оказалась солянка.
«Из-за большого количества насыщенных жиров солянка не полезна любым людям, особенно — с сердечно-сосудистой патологией, нарушением холестеринового обмена», — рассказала Торопыгина.
Врач отметила, что присутствие в солянке каперсов и лимона делает ее вредной для людей с язвой желудка, гастритом, заболеваниями поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки.
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