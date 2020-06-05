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Назван наиболее безопасный в России продукт 

РИА Новости и ещё 2 10 часов назад
Назван наиболее безопасный в России продукт
Фото: Depositphotos
Роскачество по итогам собственных исследований признало наиболее безопасным продуктом в РФ водку, а наиболее опасным — шашлык, говорится в сообщении организации.
"Самыми безопасными категориями стали водка и растительное масло. Самыми небезопасными — свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк",
— говорится в сообщении.
Роскачество обобщило данные проведенных исследований, выбрав пять лучших и пять худших с точки зрения безопасности категорий пищевых продуктов.
В топ-5 безопасных продуктов попали водка (процент безопасных торговых марок от общего количества исследованных составил 97,9%), нерафинированное подсолнечное масло (88,2%), сушки (81,8%), гречневая крупа (72,2%) и сметана (72%). Пятерка самых небезопасных продуктов — свиной шашлык (безопасными признано всего 37,5% от проверенных торговых марок), глазированные ванильные сырки (36,8%), коньяк (34%), сервелат (27,7%) и сухие завтраки (27%).
Водка по количеству небезопасных компонентов признана безопаснее коньяка, для которого наиболее распространенное нарушение в том, что он может быть приготовлен из спирта невиноградного происхождения. Кроме водки, самыми безопасными среди напитков признаны светлое пиво и томатный сок, а наибольший риск в этой категории представляют микроорганизмы, недостаточно очищенная вода и компоненты ароматизаторов.
Сметана и клубничный йогурт — самые безопасные молочные продукты, творог и масло сливочное 82,5% жирности — самые небезопасные: в некачественной "молочке" встречались кишечная палочка, антибиотики и растительные жиры, отмечается в сообщении. Среди круп наиболее безопасной можно считать гречку, из бакалейного отдела — сушки и пищевую соль. Некачественные крупы могут содержать жуков, пестициды, металломагнитные примеси, плохая бакалея — кишечную палочку, охратоксин А, возбудителя картофельной болезни.
Икра лососевых — самый небезопасный продукт в категории "Рыба и морепродукты" пельмени, свиной шашлык и фарш "Домашний" — среди мясных изделий; самые безопасные — куры-бройлеры. В рыбных продуктах находили кишечную палочку, стафилококк и вредные бактерии, в мясных — антибиотики, превышенное количество микроорганизмов и тоже кишечную палочку.
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