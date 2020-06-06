Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянам дали советы по выбору качественной черешни 

Lenta.ru и ещё 15 2 часа назад
Названы советы по выбору качественной черешни
Фото: Lenta.ru
Покупать черешню лучше там, где регулярно проводят контроль ее качества. Определить, хорошая или плохая ягода выложена на прилавке, можно по ее внешнему виду. Соответствующие критерии обозначены в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.
Качественная черешня должна быть гладкой, с чистой кожей и глянцевым блеском.
«Мякоть качественной ягоды плотная, упругая. Если черешня наощупь мягкая, скорее всего, она перезрела или начала портиться», — дали совет специалисты ведомства.
Кроме того, на ягоде обязательно должна быть ножка — без нее в плод может попасть грязь.
Вкус зависит от сорта и цвета ягод. Самым ярким и насыщенным вкусом отличается темно-красная черешня, розовые и желтые плоды более водянистые и не очень сладкие. Эти плоды лучше всего покупать с конца июня по середину июля — в разгар сезона. Именно в это время они наиболее полезны.
В черешне содержатся витамины А и С, а также железо, клетчатка, фосфор, калий и магний. Эти ягоды низкокалорийны, а белая черешня редко вызывает аллергию — в отличие от ярко-красных. При этом сладкие сорта нельзя употреблять при сахарном диабете.
Видео дня. Как отдраить туалет от ржавчины
Последние новости
Раскрыта профессия с зарплатой в миллион рублей в месяц после пандемии Раскрыта профессия с зарплатой в миллион рублей в месяц после пандемии Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений Именитый профессор предрек России «здравоохранение будущего» благодаря пандемии Именитый профессор предрек России «здравоохранение будущего» благодаря пандемии
Женский форум
Еда , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что творится в российских вебкам-студиях
Что творится в российских вебкам-студиях
Алена Бабенко заболела коронавирусом
Алена Бабенко заболела коронавирусом
«Рак лечим имбирем?»: блогер осудила Седокову
«Рак лечим имбирем?»: блогер осудила Седокову
Тарасова обнажилась в постели
Тарасова обнажилась в постели
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Зачем Жигунов завел роман с копией Заворотнюк
03:04
Зачем Жигунов завел роман с копией Заворотнюк
Звёзды Любовь
Герои «Фабрики звёзд», так и не ставшие звездами
11:49
Герои «Фабрики звёзд», так и не ставшие звездами
Звёзды
Какие солнцезащитные очки могут сжечь глаза
05:47
Какие солнцезащитные очки могут сжечь глаза
Здоровье
Что такое продукты с отрицательной калорийностью
06:14
Что такое продукты с отрицательной калорийностью
Еда Здоровье
Какой квас нельзя пить
02:19
Какой квас нельзя пить
Еда Здоровье
Александр Малинин натравил на дочь охрану
03:15
Александр Малинин натравил на дочь охрану
Звёзды Дети
Лучшие способы быстро сжечь калории
06:13
Лучшие способы быстро сжечь калории
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение