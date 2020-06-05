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Названы самые безопасные и небезопасные продукты в России 

Мира Маркина 9 часов назад
Назван самый безопасный продукт в России
Фото: depositphotos.com
Роскачество выбрало самый безопасный продукт в России.
По итогам собственных исследований, эксперты пришли к выводу, что наиболее безопасным продуктом является водка. А вот самым опасным — шашлык:
"Самыми безопасными категориями стали водка и растительное масло. Самыми небезопасными — свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк".
Эксперты составили список топ-5 самых безопасных продуктов. В него вошли: водка (процент безопасных торговых марок от общего количества исследованных составил 97,9%), нерафинированное подсолнечное масло (88,2%), сушки (81,8%), гречка (72,2%) и сметана (72%).
А вот самыми небезопасными стали свиной шашлык (безопасными признано всего 37,5% от проверенных торговых марок), глазированные ванильные сырки (36,8%), коньяк (34%), сервелат (27,7%) и сухие завтраки (27%).
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о продукте, который подделывают чаще всего.
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