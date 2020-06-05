Назван самый безопасный продукт в России

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Роскачество выбрало самый безопасный продукт в России.

По итогам собственных исследований, эксперты пришли к выводу, что наиболее безопасным продуктом является водка. А вот самым опасным — шашлык:

"Самыми безопасными категориями стали водка и растительное масло. Самыми небезопасными — свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк".

Эксперты составили список топ-5 самых безопасных продуктов. В него вошли: водка (процент безопасных торговых марок от общего количества исследованных составил 97,9%), нерафинированное подсолнечное масло (88,2%), сушки (81,8%), гречка (72,2%) и сметана (72%).

А вот самыми небезопасными стали свиной шашлык (безопасными признано всего 37,5% от проверенных торговых марок), глазированные ванильные сырки (36,8%), коньяк (34%), сервелат (27,7%) и сухие завтраки (27%).